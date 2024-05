Saint-Christophe-Vallon. Le club de volley-ball a accueilli le challenge départemental

Les trois écoles de volley-ball du département avaient rendez-vous samedi au complexe sportif de Saint-Christophe où se déroulait le challenge départemental organisé par le comité. 55 jeunes de 8 à 18 ans, venus des clubs de Villefranche-de-Rouergue, de Rodez MJC et de Vallon Causses se sont ainsi affrontés tout au long de l’après-midi dans une ambiance des plus amicales. À l’issue des rencontres, chaque participant a reçu un lot offert par le comité départemental de volley et le conseil départemental. Dans son discours de clôture, Sylvain Couffignal, a mis en avant les valeurs des activités sportives, le rôle important du bénévolat et le soutien des collectivités territoriales.

Les organisateurs se sont félicités du succès de la journée et ont invité les amateurs de volley à rejoindre le club au moment des entraînements, le jeudi de 20 h 30 à 23 heures pour les seniors, et le samedi de 11 heures à 13 h 45 pour les juniors.