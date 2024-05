Les animaux, des enfants comme les autres en cas de séparation du couple ?

(ETX Daily Up) - Qui garde le chien ou le chat ? C’est une question que se posent beaucoup de couples quand ils rompent. Pour cause, la garde d’animal de compagnie peut être tout aussi conflictuelle que celle des enfants. C’est pour ça qu’un grand nombre de Français envisagent de prendre des dispositions particulières pour leur petit compagnon en cas de séparation.

Dans le détail, 71% des "pet parents" de l’Hexagone sont favorables à l'idée d'intégrer leur animal dans le contrat de mariage, selon une enquête de Rover. Car la question de la garde peut devenir conflictuelle, surtout si le chien ou le chat a été acquis par le couple. Les ex-partenaires sont tous deux propriétaires de la boule de poils : ils doivent donc déterminer ensemble qui en aura la garde, ou décider d'une alternance. 36% des Français se disent prêts à envisager une garde partagée pour éviter tout contentieux.

Ces chiffres attestent de l’amour profond que les maîtres ressentent pour leur animal. Ils le considèrent comme un membre à part entière de la famille, voire un substitut d’enfant. Près des trois quarts des Français estiment que le fait de s’occuper d’un chien, d’un chat ou d’une autre bébête est une excellente préparation à la parentalité. Les nuits agitées, l'apprentissage de la propreté et la gestion des situations imprévues leur donnent un avant-goût de la vie avec un nourrisson.

Ces petits compagnons de vie permettent également de tester la solidité du couple. La vie avec un animal de compagnie demande un investissement financier et personnel. Il faut, par exemple, veiller à ce qu’il ne manque pas de nourriture, faire davantage le ménage à cause des poils, planifier les rendez-vous chez le vétérinaire ou encore réfléchir à un mode de garde pendant les vacances. Des petites choses à penser qui peuvent rapidement devenir des sujets de dispute. 28% des Français admettent que la présence d’un animal à la maison génère des tensions importantes au sein de leur couple. Dans certains cas, ces différents peuvent même conduire à la rupture.

C’est pourquoi les couples doivent impérativement réfléchir à tous les cas de figure avant de prendre un animal, y compris un oiseau ou un poisson. Un animal de compagnie est une responsabilité sur le long terme, certaines races vivant plus de dix ans. Les Français en ont conscience : 73% d’entre eux voient cela comme un engagement plus sérieux que le mariage.

Des pays comme l’Espagne et le Portugal ont décidé de légiférer sur ces questions pour que le sort de l’animal de compagnie soit davantage pris en compte en cas de séparation d’un couple. La France n’en est pas encore là, même si les 80 millions de compagnons à poils, plumes et écailles qui peuplent l’Hexagone sont légalement considérés comme des "êtres vivants doués de sensibilité". Les associations de défense des animaux militent pour que la loi offre une meilleure protection juridique à nos amis les bêtes. Cela permettrait de réduire les possibilités de conflit en cas de séparation des "pet parents", et d’éviter que l’animal en fasse les frais.