Luc-la-Primaube. Les bénévoles, la clé de voûte de l’Octogonale Aveyron

Pour sa 19e édition, l’épreuve de l’Octogonale Aveyron, organisée par l’entente cycliste, a bénéficié d’une organisation sans faille. Tous les participants ont unanimement apprécié l’accueil, la convivialité, la marque de fabrique de l’Octogonale, la beauté des parcours parfaitement balisés au cœur d’une nature préservée, salué la sécurité optimale en privilégiant des routes peu fréquentées avec des commissaires de course à chaque carrefour, des motards accompagnateurs, des voitures ouvreuses, des voitures-balais, ambulances, médecins, un véhicule dépannage… L’animation étant assurée par l’incontournable Bernard Serres. Trois ravitaillements gargantuesques étaient également programmés. Au retour, après la douche réparatrice, un excellent plateau-repas leur été servi. La fête s’est terminée par une belle remise des prix et une tombola bien dotée. Les efforts consentis par les 100 bénévoles de l’entente cycliste ont été à la hauteur de l’organisation de cette manifestation. Ils méritent bien un coup de chapeau et d’être pour une fois sur le devant de la scène. Les participants et les accompagnateurs qui ont bénéficié d’une rando autour du lac de la Brienne, ne s’y sont pas trompés.