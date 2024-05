Decazeville. Les écoles du Sailhenc deviennent l’école Simone Veil

La fusion administrative des écoles maternelle et élémentaire du Sailhenc sera effective à la rentrée prochaine. En attendant, le conseil municipal a adopté, mercredi soir, le futur nom de l’établissement : Simone Veil.

Mercredi, c’était jour de conseil municipal à Decazeville avec, au programme, un conseil court – moins d’une heure – qui a permis, entre autres, d’adopter le futur nom des écoles fusionnées du Sailhenc. Une décision qui a mis fin à cette particularité, qui faisait du nom de l’école celui du quartier.

Un consensus. On pourrait tenter de résumer ainsi le choix adopté de faire de l’établissement : l’école Simone Veil. "Le nom est très bien, elle le mérite", a même pris la peine de souligner le conseiller municipal d’opposition Pascal Mazet.

"C’est une grande dame"

Nommer une école n’est pas une décision unilatérale. En pratique, ce sont d’abord les enseignants qui ont proposé des noms avant que ceux-ci ne soient examinés en bureau municipal. L’adjointe au maire, Sylvie Tarbouriech a, à cette occasion, rajouté un nom. "Dans l’ordre, il y a eu Lucie Aubrac, Joséphine Baker, Gisèle Halimi et Emma Calvé. Mais, elle n’a pas été mise au vote, puisqu’il y a déjà une rue qui porte son nom", résume l’élue en charge des affaires scolaires qui donne quelques détails supplémentaires.

"J’ai présenté Simone Veil et évoqué le rôle de cette femme pionnière". Et si le choix s’est finalement porté sur la magistrate et femme d’État, ce n’est pas tout à fait anodin. "Je souhaitais qu’un lieu de la ville porte le nom de cette dame. À Decazeville, nous n’avions rien. Et il faut savoir que Simone Veil a été à l’initiative de la création des postes d’Atsem lorsqu’elle était ministre. C’est une grande dame." La nouvelle école sera inaugurée à la rentrée.