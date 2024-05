Brommat. Les écoliers ont découvert la Camargue

Les écoliers ont effectué un séjour en Camargue. Ce séjour a été émaillé de nombreuses animations et a permis aux écoliers de découvrir une région riche en traditions. Le premier jour, visite d’Aigues-Mortes, cité médiévale fondée au XIIIe siècle par Saint-Louis, lieu de départ des croisades. Le mardi matin découverte du parc ornithologique du Gau qui héberge de nombreuses espèces d’oiseaux dont les flamants rose emblème de la région. L’après-midi était réservé à la découverte de la manade de Sylvéal où, en petit train, les enfants ont découvert les chevaux de Camargue et les taureaux et ont passé un moment inoubliable avec les gardians et le manadier. Mercredi visite en petit train des salins d’Aigues-Mortes et l’après-midi balade en bateau sur le petit Rhône. Le jeudi matin, le groupe était accueilli à la maison du riz créée en 2015 et qui est la vitrine de la passion et de la transmission du savoir-faire de plusieurs générations. La journée se poursuivait par une promenade à cheval dans une réserve naturelle. Le dernier jour était consacré à la visite du parc animalier australien de Carcassonne, véritable immersion au pays des kangourous et des wallabys. Les élèves y ont aussi découvert la culture aborigène. Pour terminer, chaque enfant a confectionné un didgeridoo (trompe en bois utilisée traditionnellement par les aborigènes d’Australie) qu’ils ont ramené avec eux.

Durant cette semaine les écoliers étaient hébergés à l’Ethic étapes cart de Sommières.