Nourrisson retrouvé dans un conteneur poubelle : état de l’enfant, sort de la maman, ce que l’on sait ce vendredi

Un peu plus d’une semaine après la découverte d’un nourrisson dans un conteneur poubelle près du Mans, que sait-on sur l’affaire ?

Un nouveau-né avait été retrouvé dans un conteneur, à Beaumont-sur-Sarthe, près du Mans, jeudi 23 mai 2024. Un peu plus d’une semaine plus tard, la maman du nourrisson a été mise en examen et placée en détention provisoire.

Tentative de meurtre

La femme de 29 ans qui avait avoué avoir abandonné son nouveau-né, a été mise en examen pour tentative de meurtre et écrouée, a annoncé vendredi le parquet du Mans. "La mère du nourrisson a été mise en examen […] et placée en détention provisoire", a indiqué la procureure de la République du Mans, Delphine Dewailly, dans un communiqué.

La mise en cause avait été déférée jeudi pour tentative de meurtre sur mineur de moins de quinze ans. "Le 23 mai 2024, un habitant de Beaumont-sur-Sarthe parvenait à extraire d’un conteneur proche de son domicile un sac dont il découvrait qu’il contenait un enfant tout juste né, et dont les pleurs l’avaient alerté", avait indiqué Mme Dewailly dans une précédente communication.

L’enfant "désormais en bonne santé"

Le nourrisson est une petite fille "désormais en bonne santé (et) confiée aux services de l’Aide sociale à l’enfance" (ASE), avait-elle ajouté, précisant que la mère avait admis les faits lors de la garde à vue. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, selon le parquet. Au moment de la découverte, l’enfant avait encore son cordon ombilical.