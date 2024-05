Parcoursup 2024 : quels sont les délais pour répondre aux propositions d’admission ?

Les premières réponses des formations arrivent depuis ce jeudi 30 mai sur Parcoursup. Voici quels sont les délais pour répondre aux propositions d’admission.

Depuis ce jeudi 30 mai, les élèves de terminale et étudiants qui souhaitent se réorienter inscrits sur Parcoursup, découvrent les premières réponses des formations à leurs vœux qui tombent au fur et à mesure et en continu sur la plateforme d’orientation dans l’enseignement supérieur.

Attention, il faut impérativement répondre à chaque proposition d’admission dans les délais indiqués. Si on ne répond pas à une proposition d’admission dans les délais, on perdra cette proposition qui sera envoyée à un autre candidat.

Les lycéens et étudiants doivent répondre au plus tard le dimanche 2 juin à 23 h 59 pour les propositions d’admission reçues le 30 ou le 31 mai, et au plus tard le lundi 3 juin à 23 h 59 pour celles faites le 1er juin.

Deux jours pour répondre

Les candidats auront ensuite deux jours pour répondre aux propositions adressées entre le dimanche 2 juin et le mercredi 10 juillet.

Par exemple, si un inscrit reçoit une réponse le 6 juin au matin, il a jusqu’au 7 juin à 23 h 59 pour donner votre réponse.

Les dernières propositions d’admission seront envoyées le mercredi 10 juillet.

Relance par SMS

En cas d’absence de réponse à une proposition d’admission, un SMS de relance est envoyé le dernier jour avant que le délai n’expire.

Enfin, si l’élève ne répond à aucune proposition d’admission dans les délais, il risque de perdre ses vœux en attente. Au bout de trois jours, ils seront considérés comme abandonnés.

Suspension du dimanche 16 au dimanche 23 juin

À noter que pour permettre aux élèves de se concentrer sur les épreuves du baccalauréat, les délais de réponse aux propositions d’admission seront suspendus du dimanche 16 au dimanche 23 juin