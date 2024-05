Luc-la-Primaube. Quand toute l’école Jacques-Prévert part en voyage scolaire

Durant deux jours, tous les élèves de l’école Jacques-Prévert de Luc, de la Petite Section au CM2, sont partis en voyage scolaire à Port-Leucate. Un séjour qui fait écho au conte musical travaillé en éducation musicale, avec l’intervenante du Conservatoire, Romina. "Le voyage de Nyamba" retrace le parcours d’un jeune garçon qui veut ramener dans son royaume, une tortue marine, échouée sur une côte bretonne. Une histoire qui permet de découvrir la faune et la flore marine ainsi que la protection du milieu marin. Pendant ce séjour, les enfants ont visité l’aquarium de Canet-en-Roussillon. Le lendemain, ils ont participé à un atelier de Land Art sur la plage ou dans une pinède ainsi qu’à une activité de pêche à pied. Une belle expérience pour tous et de beaux souvenirs.

Ce projet s’achèvera par un spectacle de fin d’année, le 25 juin à la salle d’animation de Luc, qui reprendra en chants et en narration, le conte musical. L’école remercie l’APE, la mairie et le conseil départemental pour les subventions et les financements qui ont rendu ce séjour possible.