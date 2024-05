Quilles de huit : "Au départ, on les regardait plus eux que nous-mêmes", focus sur les promus en Excellence avant la 5e manche du championnat de l'Aveyron dimanche

À mi-championnat, les quadrettes promuss en Excellence connaissent des fortunes diverses. Décryptage.

Avec Saint-Christophe 20e et bon dernier et Flavin 18e, deux des trois promus dans la catégorie reine, l’Excellence, se trouvent au moment de disputer la 5e manche (sur huit) dimanche en position de renvoi vers l’Honneur ; alors que Sébazac se mêle lui à la lutte dans le premier tiers. Explications et témoignages.

"Aucun de nous quatre n’avait jamais évolué en Excellence. Et le club n’avait pas connu ce niveau depuis 20 ans, alors en être cette année, c’est super", explique Guillaume Laporte, le capitaine des Flavinois, en compagnie de son frère Cédric, Loïc Magnaval et Mickaël Frayssinet. Une découverte qui plus est commencée à la maison, lors d’une première manche jouée à 8 h 30 devant forcément pas mal de monde pour le retour des vert parmi les cadors. "Ça a été assez compliqué à gérer ", se souvient Laporte, avec un petit 575 pour clore cette matinée. Mais c’est le dimanche suivant à Campuac que l’équipe a véritablement pris la mesure du niveau dans laquelle elle évoluait désormais : "On a fini à 605, on était content de nous ; mais on était 16e de la manche… "

À Sébazac, dynamique ambitieuse… et conviviale

Une impression de hausse du niveau général ressentie de manière plurielle et confirmée par un autre capitaine, celui de Sébazac, Mathieu Delmas : "Il y a quelques années, quand tu faisais 600, c’était bien. Désormais, il faut pousser davantage vers 620-630. " Lui et les siens, là encore son frère Nicolas, Gaël Issaly et un monstre sacré de la discipline Christophe Recoules, ont fait l’ascenseur : après être descendus en 2022, ils ont été sacrés champions d’Honneur l’an passé. Et plutôt que "de regarder vers le bas avec le trouillomètre à zéro ", ils visent haut. "Si on peut accrocher le podium, on ne va pas se gêner ", rigole ainsi Delmas, confiant aussi "profiter de la dynamique générale au club", notamment pour "viser la qualification au championnat de France (promise aux huit premiers)." Une ambition menée sans oublier l’essentiel, " l’esprit des quilles et la convivialité ". Mais pour les pousser derrière le gabarit, ces jeunes "quadra" peuvent compter sur l’expérience et le côté compétiteur de celui qui les devance de deux décennies, un certain monsieur Recoules. "On mesure la chance que l’on a d’évoluer à ses côtés. Christophe nous a fait aborder les quilles différemment, et toujours avec bienveillance et partage. "

L’atout expérience que les Flavinois, âgés de 33 à 40 ans, n’ont pas. "À Luc (3e manche), on fait une partie à 170. Et aucun de nous n’a réussi à relever le niveau, à compenser les passages à vide", évalue Guillaume Laporte. Mettant en avant l’importance de la régularité à ces hauteurs-là. "Le quillage (la remise du jeu en place) doit aussi être très performant ", appuie celui qui ne comprend pas trop pourquoi lui et les siens ont plus de mal cette saison dans ce qui faisait leur force en Honneur, le coup à un mètre. "On était meilleur au rabat, et ça nous lançait. "

Pas de quoi néanmoins les faire grimacer. "On ne va rien lâcher et toujours dans la bonne ambiance ", d’autant que la sortie de la zone rouge n’est qu’à neuf quilles. Eux qui savent maintenant à quoi s’attendre alors qu’il leur a fallu digérer de se retrouver dans un nouveau monde : "Au début, quand on jouait à côté des Galdemar, Izard, etc., on était, non pas comme des gamins, mais presque. On les regardait plus eux que nous-mêmes. Et on voit d’ailleurs pourquoi, ils sont très forts."