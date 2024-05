Espalion. Remarquable exposition de mosaïques au Vieux palais

Le récent vernissage de cette superbe exposition a suscité l’admiration des personnes présentes.

Un magnifique écrin pour une remarquable exposition ! Ce week-end la salle de l’emblématique Vieux palais revenue dans le giron de la mairie avait retrouvé sa vocation : accueillir des artistes dans un cadre mettant en valeur leur talent.

Chaque année l’association Mosaïques, présidée par Jean-Pierre Poma, expose le fruit de la créativité de ses différentes sections. Forte d’une quarantaine d’adhérents on y retrouve des "artistes" au talent plus ou moins affirmé mais qui ne demandent qu’à "travailler sérieusement mais sans trop se prendre au sérieux" pour prendre du plaisir et progresser dans l’esprit du partage. Les plus expérimentés encadrent avec bienveillance les débutants. Ceci même si chaque section est accompagnée par un animateur "bénévole" : ce qui permet au club d’annoncer des tarifs très abordables pour tous. Chaque semaine les ateliers calligraphie, dessin-peinture, poterie ou travail de la terre, mosaïque et arts modestes occupent à tour de rôle le local de Recoules.

Donner libre cours à sa créativité

Fruit de l’année écoulée, l’exposition (volontairement très épurée) propose des œuvres sur divers thèmes comme la musique et la chanson d’Yves Duteil "Apprendre" pour illustrer les thèmes de l’école et de la musique retenus pour la calligraphie. La nature a inspiré l’atelier peinture sous la houlette d’Odile Le Folgoc. Le vernissage a été l’occasion pour le président Jean-Pierre Poma de présenter les derniers travaux d’émaillage de l’atelier poterie avec "quelques ratés sensationnels, des surprises mais aussi des réalisations bien plus abouties dignes d’un professionnel". Les élèves d’Odile Le Folgoc ont travaillé sur la lumière et les ombres, les reflets, la couleur où chacun exprime sa sensibilité et son style. Les élèves de l’atelier calligraphie étaient retournés sur les bancs de l’école pour de belles pages d’écriture ! Le quilling et la marqueterie de paille donnent des résultats bluffants. Une exposition honorée de la présence de Sylvie Taquet-Lacan, adjointe au maire et à la Communauté de communes pour la culture qui a souligné son plaisir de découvrir une exposition "qui donne envie" et de voir le Vieux palais retrouver vie.