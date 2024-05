Villefranche-de-Rouergue. Rendez-vous aux jardins avec des visites, des ateliers…

Pour fêter le printemps, quoi de mieux que découvrir les jardins des Villefranchois. Ce week-end, se déroulent les Rendez-vous aux jardins. À cette occasion, le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue invite la population à la découverte d’un parc, d’un sentier botanique, d’un jardin d’agrément, de jardins potagers et de jardins partagés.

Le week-end sera également l’occasion de participer à des ateliers, à des lectures, d’écouter de la musique ou de profiter d’expositions.

"Depuis 2003, cet événement organisé chaque premier week-end de juin par le ministère de la Culture invite à découvrir la richesse et la variété des parcs et des jardins", indiquent les organisateurs. "Les visites seront l’occasion de rencontres, de conseils de jardiniers et de découvertes." Le programme détaillé est disponible sur le site www.bastidesdurouergue.fr/