Rodez-Capdenac : après le glissement de terrain lié aux intempéries sur la ligne ferroviaire, les travaux estimés à plusieurs mois

Il y a un mois, mercredi 1er mai 2024, un glissement de terrain s’est produit à proximité de la voie ferrée entre Rodez et Capdenac-Gare. Depuis, le retour à la normale se fait toujours attendre pour les usagers.

Les galères s’enchaînent entre Rodez et Capdenac-Gare. Le 1er mai dernier, un éboulement de grande ampleur est survenu entre Saint-Christophe et Rodez, sur le même remblai (dit de Ferranie) que celui du 17 mars dernier.

Des travaux estimés à 2 M€

Depuis, les trains sont à l’arrêt le temps de la remise en état de l’infrastructure. "Depuis ce second éboulement, nous avons dû arrêter la circulation, jusqu’à nouvel avis", explique SNCF Réseau. "Nous avons réalisé des diagnostics et expertises afin de connaître précisément l’état du remblai." Grâce à ceux-ci, l’entreprise a pu prendre conscience des importants travaux à réaliser. "Plusieurs dizaines de pieux vont être mises en œuvre dans la partie supérieure du talus afin de maintenir la plateforme ferroviaire avant de pouvoir travailler sur la partie inférieure de l’ouvrage en terre".

Une méthodologie qui devrait permettre la reprise de la circulation ferroviaire à partir du mois d’août mais avec une limitation à 10 km/h sur la zone. Il faudra ensuite encore patienter deux mois pour espérer un retour normal de la circulation. Le groupement des entreprises qui vont intervenir sur ce chantier a été retenu. Les travaux, qui vont mobiliser 40 agents avec des moyens dédiés, foreuses rail /route mais aussi des engins de travaux publics, sont estimés à 2 M€.

Le retour des trains de nuit ?

Du côté des usagers, le glissement de terrain ne fait pas les affaires des voyageurs nocturnes priés de prendre l’autocar pour rejoindre la capitale. Un choix assumé du côté d’Intercités, qui, en accord avec l’État – autorité organisatrice des Trains d’équilibre du territoire –, a décidé de procéder au remplacement dans les deux sens de circulation et sur l’intégralité du parcours Paris-Rodez.

Une situation qui pourrait prochainement évoluer. Intercités finalise une offre qui permettrait de réaliser le trajet en train de nuit, sur le tronçon Paris – Capdenac, avec une desserte en autocar sur la suite du trajet. Une solution réclamait par les syndicats CGT Cheminots de Rodez, Capdenac et Millau.

Mais, SNCF Voyageurs reste encore prudent, l’installation de ce terminus provisoire à Capdenac nécessitant un travail conséquent, entre écriture de plans de prévention, adaptation des roulements horaires des conducteurs et des chefs de bord, délocalisation temporaire des prestations de nettoyage et ou encore préparation du train (literie, avitaillement, gestion des déchets). Des contraintes qui pourraient retarder sa mise en place à juillet prochain.

En parallèle, des échanges sont en toujours en cours entre Intercités, TER Occitanie, – et leurs autorités organisatrices respectives –, afin que les voyageurs puissent rejoindre Paris et Rodez/Albi via le train nuit Paris – Toulouse, puis une correspondance TER, aux mêmes tarifs que ceux proposés pour le train de nuit Paris – Rodez/Albi. Selon SNCF Voyageurs, ce dispositif devrait être accessible à partir du 14 juin.

"Les cheminots sont prêts !"

Pour les syndicats CGT Cheminots de Rodez, Capdenac et de Millau, il faut à présent aller plus loin : "Aujourd’hui rien ne s’oppose à ce que les TER Lio trains soient mis origine/terminus à Saint-Christophe au lieu de Capdenac. Cette solution portée par la CGT Cheminots est plus économique pour la SNCF et plus avantageuse pour les usagers. En effet, les quatre gares intermédiaires (Viviez-Decazeville ; Aubin ; Cransac et Saint-Christophe) restent desservies ferroviairement sans impact horaire. Pour les usagers de ou vers Rodez, cette solution qui évite le parcours routier sur des routes sinueuses est plus confortable et impacte de manière très limité le temps de parcours (entre Saint-Christophe et Rodez, la route est plus directe que le rail du fait des déclivités à franchir)."

Et Frédéric Konefal (CGT Cheminots de Rodez) de préciser : "Nous échangeons avec la Direction sur ce sujet. Nous pouvons espérer, si les études sont positives, que d’ici fin juin les trains soient de retour. Cela permettrait de limiter l’impact pour les usagers."