Rodez : "Fluidifier le trafic" et "sécuriser l'axe", un nouveau rond-point dit "à la hollandaise" verra bientôt le jour avenue de Bordeaux

Jusque-là une simple intersection matérialisée par des panneaux "cédez-le-passage", le croisement de l’avenue de Bordeaux et du 8-mai-1945 verra l’arrivée d’un giratoire au mois de septembre, qui fera la part belle aux cyclistes.

C’est un nouveau type de carrefour qui gagne petit à petit sa place dans nos villes. Et à partir du mois de septembre, Rodez ne fera plus exception à cette règle. Le croisement de l’avenue de Bordeaux et du 8-mai-1945 sur le RD994, jusque-là matérialisé par des "cédez-le-passage", sera transformé en giratoire. Il devrait être le premier d’une longue série dans le quartier, et celui-ci sera aménagé "à la hollandaise", comme ils sont régulièrement baptisés. Plus timidement, la Ville préfère l’appellation "giratoire urbain".

Une piste cyclable intégrée au sein même du rond-point

Concrètement, un marquage au sol sous la forme d’un damier figurera sur tout le tour du rond-point. Une bande qui matérialise l’espace sur lequel circuleront les cyclistes, où ils seront prioritaires. En somme, une piste cyclable intégrée au sein même d’un rond-point. "Lorsque l’on s’engage sur un tel axe, les véhicules circulant sur le giratoire sont prioritaires, cela ne change pas ici", précise Christophe Lauras, adjoint en charge de l’aménagement urbain, afin de rassurer les potentiels inquiets.

500 000 €

En tout cas, les travaux ont débuté depuis lundi 27 mai 2024 – impactant la circulation sur l’avenue de Bordeaux et fermant l’intersection –, ils s’étendront jusqu’à la fin de l’été, se déroulant parfois de nuit, pour une ouverture prévue à la rentrée. Ceux-ci s’inscrivant dans une dynamique globale, notamment marquée par l’ouverture du campus universitaire de Saint-Eloi. "La circulation sera plus importante ensuite, ce chantier a deux vocations, fluidifier le trafic, mais surtout sécuriser cet axe", présente l’élu.

L’enjeu sera alors de "casser la vitesse, qui peut parfois être excessive", poursuit-il, faisant notamment référence à la limitation à 30 km/h dans les rues de Rodez. À noter également que dans les deux sens de circulation, en amont et en aval du giratoire, des bandes cyclables seront ajoutées. Coût total de l’opération, 500 000 € hors taxes, financée en partie par la Ville. Le Département, propriétaire de cette route, devrait épauler la commune.

Saint-Cyrice à double sens

En termes de circulation, les choses devraient grandement évoluer dans le quartier. Puisqu’au-delà de ce seul rond-point, trois autres devraient être aménagés dans les prochains mois. Le suivant, entre l’avenue Tarayre et la rue de l’Aubrac, les travaux doivent débuter en septembre.

Avant un gros morceau, le carrefour Saint-Cyrice. Celui-ci sera aménagé en rond-point, et la rue portant le même nom mise à double sens comme c’était le cas il y a une quarantaine d’années, promesse de campagne de Christian Teyssèdre. Un dernier giratoire sera aménagé au sommet de Saint-Cyrice, face à la MJC. Des travaux qui devraient voir le jour en 2025, cette année étant réservée à la question de l’assainissement, toujours sur le même axe.

Le jardin public terminé fin octobre Le Faubourg ne sera pas uniquement transformé sur l’aspect routier. Derrière la maison de santé – dont la phase d’extension prévoyant l’accueil de quelques professionnels de santé supplémentaires touche à sa fin –, un jardin public est actuellement en cours de construction. Comme l’annonce Christophe Lauras, le chantier sera terminé "fin octobre". Un espace vert de 2 450 m² d'engazonnement dédié à l’accueil des riverains comme des résidents de l’Ehpad Saint-Cyrice situé à deux pas, qui accueillera notamment le buste de la statue du général Tarayre comme c’était le cas auparavant. Dans ce contexte, une expertise sur l’état de l’église du Sacré-Cœur a été réalisée par l’entreprise spécialisée Vermorel. "Le bilan sanitaire de l’édifice n’est pas inquiétant", assure Christophe Lauras. Tout de même, les filets de protection installés sur les deux clochers devraient encore habiller le monument dans les prochains mois.

Le réseau Agglobus est impacté par ces travaux. La fermeture de l’avenue du 8-mai-1945 entraîne une déviation de la ligne D jusqu’au 3 août. Les arrêts "Vallon" et "18 mai" ne sont plus desservis.