Rodez : "Une balade détente et conviviale", tous à vélo ce vendredi 31 mai !

Vélodez revient ce vendredi 31 mai, de 18 h 30 à 20 h, pour tous les amateurs de mobilités douces (vélo, trottinette, rollers, etc.).

Les participants partiront de la place d’Armes à Rodez et emprunteront un tout nouveau parcours qui leur permettra de découvrir la ville et ses nombreuses ruelles."C’est une balade détente et conviviale où chacun peut aller à son rythme.

Sensibiliser aux modes de transport plus écologiques

Ce n’est pas une course mais plutôt un moment pour discuter avec ses voisins. Les plus expérimentés pourront d’ailleurs donner des conseils aux débutants qui n’osent pas ou qui ont peur de prendre le vélo à Rodez", explique François-Xavier Breton de l’entreprise "Bis-cycle", à l’initiative de cet év"nement. Il s’agit là de sensibiliser la population ruthénoise aux transports écologiques et plus vertueux au cours d’une balade simple et sécurisée. Gratuit et sans inscription, tout le monde y est convié pour prendre du plaisir.