Températures, précipitations… Météo France donne les tendances pour juin, juillet et août 2024, à quoi s’attendre ?

Météo France a publié un bulletin se penchant sur les tendances pour le trimestre à venir : juin, juillet et août sont passés au crible dans l’Hexagone. À quoi s’attendre ?

À quoi s’attendre pour la météo sur les trois prochains mois dans l’Hexagone ? Météo France s’est étendu sur le trimestre à venir, avec un oeil sur les tendances pour le trimestre.

Pour les températures

Première analyse effectuée par le bulletin de Météo France : les températures. Quelle tendance de juin à août ? "Le scénario d’un trimestre plus chaud que la normale est le plus probable pour la France", répond l’analyse. "Cette probabilité est plus marquée pour les régions méditerranéennes."

Pour la France Métropolitaine, la probabilité pour que les températures soient plus chaudes que les normales de saison est de 50 %. C’est 30 % pour un mercure conforme aux normales, et 20 % pour un scénario avec des valeurs plus froides.

Concernant le bassin méditerranéen, la probabilité de températures plus chaudes que les normales est nettement plus élevée : 70 %, contre 10 % pour des valeurs plus froides.

Et pour les précipitations ?

Le bulletin se penche également sur les précipitations. "Un scénario sec est privilégié sur les régions les plus méridionales de l’Hexagone et sur la Corse", explique Météo France.

"Ce scénario le plus probable s’entend à l’échelle du trimestre et n’exclut pas des épisodes ponctuels avec une pluviométrie pouvant être localement importante." Mais les analyses rapportent "qu’aucune tendance ne se dégage sur le reste de la France".

Ainsi, les probabilités tablent sur un trimestre 50 % plus sec que les normales de saison dans le Sud de la France. Pour le reste du pays, il n’y a donc pas de scénario privilégié.

"Il ne s’agit pas de prévisions météorologiques"

Comme le rappelle Météo France, ce sont "des grandes tendances climatiques", établies pour le trimestre. "Il ne s’agit pas de prévisions météorologiques destinées à fournir des informations sur le temps attendu en France tel ou tel jour, mais de dégager des tendances probabilistes à l’échelle de l’Europe."

Des données qui sont donc à prendre avec un certain recul, Météo France soulignant également que "la tendance climatique s’efforce seulement de déterminer si la saison à venir sera en moyenne plutôt plus chaude, plus froide que la normale de saison ou simplement proche. Une tendance moyenne conforme aux normales peut être le résultat d’une succession d’épisodes de froid et de chaud".