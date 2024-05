Trémouilles. Un concert original pour débuter la saison d’été du Pays de Salars

Ce fut un concert original que celui proposé samedi dernier en l’église du village. Tout d’abord "a cappella" avec les choristes de l’ensemble vocal des Quatre- Saisons qui ont interprété entre-autres : "Erev shel shoshanim" de Joseph Hadar, "Shchedryk" de Mykola Léontovich, "Yerevan Erebouni" d’Edgar Hovhannisyan… Puis un piano, un alto, un violoncelle, une flûte, un clavecin, une contrebasse, deux violons de l’ensemble instrumental de l’Aveyron ont ensuite pris le relais pour emmener le public sur le chemin de "Don Quichotte" de Téléman. Pour se clôturer par un enchantement autant musical que vocal puisqu’ensemble, les deux groupes d’artistes, sous la baguette de Pierre Laurent, ont fait résonner sous la voûte des œuvres déclinées majestueusement comme : "Sabater Mater", "Candelight Carol", "Lauda Sion"… Et c’est sous les nombreux applaudissements que musiciens et chanteurs ont été salués joyeusement avant de partager ensemble une collation. Cette animation a été possible grâce à l’association "Découverte du Pays de Salars" dans le cadre de l’ouverture des activités de la saison d’été.