Bozouls. Un travail agréable en cuisine à l’école Arsène-Ratier

Dans le cadre du travail effectué cette année sur l’alimentation et le "manger équilibré", la classe de CE2-CM1 de Marjorie Routaboul à l’école Arsène-Ratier a accueilli récemment Aurélie, la chef de Liens, une association d’intérêt général qui œuvre en faveur d’une alimentation durable pour tous.

Durant cette journée, les 19 élèves ont été sensibilisés à une "cuisine vertueuse" qui utilise les produits à bon escient, essentiellement des produits de proximité sans cependant s’interdire d’autres productions lorsque cela est nécessaire. C’est ainsi qu’ils ont réalisé des barres aux céréales chocolatées, du lait de riz à la fraise et des boulettes énergétiques. Ce travail leur a permis de découvrir une autre manière de faire la cuisine, d’utiliser certains produits et la façon de les travailler. Ils ont découvert le plaisir de cuisiner et aussi celui de goûter les préparations et de les manger.

Après la cuisine, un autre aspect de cette initiative s’est concrétisé par un travail pédagogique. Ainsi, un travail sur carte en classe a associé géographie et mathématiques leur demandant de situer le lieu où sont cultivés ou fabriqués les produits, de calculer la distance nécessaire pour les acheminer jusqu’à Bozouls et le nombre de kilomètres parcourus pour réaliser une recette.

Une animation précieuse qui a permis aux enfants de travailler différemment tout en y trouvant beaucoup de plaisir.