Flavin. Une chasse au trésor organisée au sein du foyer de vie du Lac

Mercredi, les enfants de Familles rurales se sont rendus une seconde fois au foyer de vie du Lac, accompagnés d’Émilie, qui initie le projet, de Marlène, la directrice et de Sabrina et Lalie, animatrices. Une grande chasse aux trésors, co-construite par Familles rurales et l’équipe éducative du foyer de vie a été organisée pour les enfants et les résidents. Les indices étaient bien cachés entre les arbres, les bancs et les fleurs du jardin du foyer. Un bon travail d’équipe leur a permis de trouver rapidement les énigmes qui les ont amenés à la découverte du grand trésor, des petits porte-clés pour chacun. La journée s’est terminée par un moment convivial entre goûter et musique. Ces deux rencontres ont permis de tisser des liens entre tous les participants et ils ont hâte de se retrouver pour participer à bien d’autres animations.

Les équipes d’animation des deux structures sont quant à elles prêtes à retravailler ensemble pour permettre la bonne organisation de ces nouvelles animations.