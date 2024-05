VIDÉO. Entre rock chamanique et concours photo, Villecomtal déclare l’été ouvert en juin

Maylin, une aventurière de la musique, est en concert le dimanche 2 juin à la Fabrique du Rougier, alors qu’a débuté un concours de photographies ayant pour thème le village.

"Elle a traîné avec les Rolling Stones !" Voilà un des commentaires sur Maylin de deux habitants de Villecomtal qui compte une forte proportion de musiciens au kilomètre carré.

Entre Paris et Poitou

Maylin Pultar, vivant aujourd’hui entre Paris et Poitou, a été mannequin en Italie, actrice à Paris ou New york, à la rencontre des peuples autochtones en Amérique du Sud (dont elle en tira un documentaire), mais son plus grand voyage, elle l’a fait dans la musique et la chanson. Devenant sur scène Maylin "The Buffalo girl", cette franco-germano-malgache est alors une super-héroïne moitié corbeau moitié arbre et complètement femme qui a pour tâche de reconnecter l’humanité à ses racines. Vaste mission qu’elle accomplit par un rock-blues chamanique, électro et tribal, le tout livré par une voix chaude, forte, affirmée, et volontiers félinement rocailleuse parfois.

Une artiste "chamanismatique" à découvrir avec ses vidéos de sa websérie Maylin’s Lab sur Youtube, avec son documentaire "Le rock’n’roll rencontre les chamanes", avec ses chansons, singles, mini-albums et clips… ou encore ce dimanche 2 juin à 17 heures, à la Fabrique du Rougier à Villecomtal.

Villecomtal en clics et sans IA

Le concert de Maylin signe la fin de la série de concerts "Printemps de femme" de l’endroit, ce qui veut dire qu’ici, on passe à l’été en ce mois de juin, où un concours de photographies vous invite à raconter en image votre Villecomtal, que vous soyez ou non l’un de ses habitants.

Pour y participer, c’est simple, vous devez réaliser UNE SEULE photo se rapportant à Villecomtal, les filtres sont autorisés mais pas les retouches où l’utilisation de l’Intelligence artificielle (à Villecomtal l’intelligence est naturelle).

Cette photographie devra être envoyée avant le 30 juillet au plus tard, en version numérique, à l’adresse mail suivante : cafedudourdou@gmail.com

Une première sélection de 20 photographies, toutes anonymes pour le jury composé de 5 habitants de Villecomtal, sera faite, puis ensuite 3 photos seront choisies qui recevront chacune trois des 4 prix qui seront décernés, le quatrième étant un "prix du public".

Les photos seront exposées en différents lieux de Villecomtal du 19 au 31 août. Le public peut participer en votant au Café du Dourdou.

Les prix seront décernés le premier jour de la fête locale de la Saint-Barthélémy, qui se déroule le dernier week-end d’août.