Entraygues-sur-Truyère. Visite au Pays basque

C’est au Pays basque qu’ont été accueillis, la semaine dernière, 30 randonneurs, membres du club FFRP "Rando entre Lot et Truyère".

Résidant au domaine de Françon, à Biarritz, leur guide Emma leur a présenté l’histoire du manoir et de son parc, inaugurés le 12 septembre 1882. La visite guidée s’est déroulée à travers les très nombreuses pièces de la remarquable bâtisse : bibliothèque, salon japonais, salon florentin, salle de billard.

Le séjour, sportif et culturel, a conduit le groupe, au Belvédère de l’Atxuria, au-dessus des grottes de Sare et de sa forêt patrimoniale, puis au célèbre village d’Espelette, avec une pause gourmande dans une chocolaterie. Une randonnée autour du col d’Ibardin, crête frontalière entre les provinces de Labourd et de Navarre s’est terminée dans un excellent restaurant.

La visite de Saint-Jean-de-Luz, surprenait par son remarquable patrimoine.

Une escapade à Biarritz, en petit train, a permis de découvrir le phare, le rocher de la Vierge, la grande plage ainsi que le centre-ville.

Ce séjour a ravi les participants qui ont pu participer à de belles soirées d’animation, avec conteurs, danseuses espagnoles et chanteurs basques… et même de l’accordéon, le soir du retour.