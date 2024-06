Armes chargées, cagoules, talkies-walkies… Le sac contenant l’attirail du braqueur tombe sur le balcon du voisin, qui prévient la police

Une erreur bête a heureusement évité un braquage armé dans les Hauts-de-Seine.

Tôt dans la matinée de vendredi 17 mai 2024, un sac de sport tombe sur le balcon d’un habitant de Boulogne-Billancourt. Il appartient au voisin du dessus. Sauf que dans ce sac se trouvait un fusil d’assaut, un pistolet semi-automatique, des cagoules, des paires de gants, des talkies-walkies, deux brassards avec une inscription de police et un gyrophare. Tout un attirail du parfait braqueur qui avait de quoi alerter.

Le propriétaire du sac s’est présenté chez l’habitant pour récupérer ses affaires, avant que les forces de l’ordre soient prévenues, révèlent nos confrères de BFMTV. Les policiers ont découvert le contenu alarmant du sac à leur arrivée. Les armes étaient chargées et prêtes à l’emploi.

Déjà impliqué dans des braquages

Le suspect est un homme âgé de 32 ans, déjà très défavorablement connu de la justice. Il avait été condamné pour avoir pris part à des braquages en 2008.

Après la découverte de son attirail dans son sac de sport, il a été mis en examen pour "détention et acquisition non autorisées d’armes de catégorie A et B", "association de malfaiteurs" et "blanchiment aggravé". Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nanterre, a communiqué le parquet. Une enquête est en cours pour identifier les potentiels complices du braqueur présumé.