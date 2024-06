Aujourd’hui, tournoi national féminin au stade Goryl d’Aubin

Ce tournoi qui a pris la succession du tournoi international masculin "Philippe-Mogéda" et se déroule aujourd’hui.

Début dès 10 heures. La cérémonie de remise des récompenses est prévue à 16 h 30, si le timing est tenu.

Les responsables de la table, G. Bousquet et T. Amaral, y veilleront. Les matchs se joueront sur deux moitiés de terrain. Les organisateurs, notamment la cheville ouvrière, Karine Hortélano, a composé 2 poules : une de 4 équipes et une de 5. Au total, 16 matchs en 1re phase de qualification. Les 2 premiers de poule se rencontreront en demi-finale, en croisant 1er poule A/2e poule B et 1er B/2e A (matchs de 15 minutes).

La grande finale opposera les vainqueurs au cours d’un match de deux fois 10 minutes. Les battus se disputeront la 3e place mais les non-qualifiés joueront aussi des matchs de classement (5e à 9e).

Les équipes engagées

Parmi les équipes engagées, la touche nationale sera apportée par Aurillac (Cantal), composé de U18 probablement, par Arpajon (Cantal), par Burguières (Haute-Garonne) qui devrait venir avec des jeunes et par les Lotoises de Lissac-et-Mouret.

Les cinq autres, aveyronnais, seront composés surtout de féminines seniors : Foot Rouergue, Galgan, Mayran-Goutrens et 2 équipes de JSBA. Quelques arbitres du club et des joueurs des trois équipes seniors masculines, assureront la direction des matchs. Les organisateurs ont concocté un menu pour satisfaire toutes celles et ceux qui voudront se restaurer. Sans oublier qu’une buvette fonctionnera également.

Derniers matches de jeunes

Les 2 équipes U13, A à Villefranche (15 heures), B à Combes (10 heures) et les U15 à La Canourgue (15 heures) sont en lice, aujourd’hui. La JSBA II senior, parmi les deux meilleurs deuxièmes de poule, accède au niveau D3