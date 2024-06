Aveyron : "Offrir aux jardiniers une alternative écologique et efficace", Fertilaine, ce projet d'engrais 100 % naturel qui valorise la laine de brebis

Ce projet d’engrais 100 % naturel, qui valorise la laine de brebis, a germé dans la ferme de la famille Fabry, située sur la commune de Vezins-de-Lévézou... Il a bien grandi en l’espace d’un an.

Quel est le crowfunding le plus financé de la plateforme MiiMosa en 2023 ? Un indice ? Il s’agit d’une entreprise aveyronnaise. Elle a atteint 1 500 % de ses espoirs les plus optimistes ! La famille Fabry, Anne la maman, Pierre-Marin et Vincent les deux fils, avait, en effet, lancé une campagne de financement participatif. L’objectif initial de 100 pré-ventes a été atteint en... six minutes !

Une campagne de financement participatif

Du coup, c’est 800 % de cet objectif qui a été enregistré en dix jours, avec plus de 100 contributeurs. Le projet Fertilaine est né dans la famille Fabry (Marin, le père, est décédé subitement au début de l’année 2023), éleveurs de brebis lacaune et producteurs de lait depuis plusieurs générations, sur le plateau du Lévézou. Engagés en agriculture biologique dans leur ferme, située dans le hameau de La Grifoulette, sur la commune de Vezins, le lait produit est transformé en yaourts "Le petit basque", depuis 2018, après avoir longtemps été livré à Roquefort. Tous les ans, au printemps, les brebis sont tondues pour leur bien-être lors des chaleurs de l’été et éviter l’installation de parasites.

"En revanche, cette opération incontournable a un coût : 1,50 € par brebis et par an. Mais la vente de cette laine ne rapporte rien", indique Vincent Fabry. "Savez-vous que, aujourd’hui, en France, plus de 95 % de la laine produite est jetée ? En effet, jusqu’en 2020 et la crise du Covid-19, 80 % de la laine nationale est exportée en Chine. Quelle aberration ! C’est pourquoi nous avons décidé d’agir et d’innover".

C’est donc en s’appuyant sur ce constat qu’ils ont envoyé le faire-part de naissance de Fertilaine. Le cadet des deux frangins, qui a quitté son travail d’acheteur logistique en maintenance aéronautique, à Toulouse, poursuit : "Notre ambition était d’offrir aux jardiniers une alternative écologique et efficace aux engrais chimiques traditionnels. Guidés par les principes de l’économie circulaire, nous avons développé Fertilaine afin de satisfaire les exigences en matière de jardinage, tout en valorisant un déchet et le travail des éleveurs".

L’unité de production en Aveyron ?

Il donne quelques chiffres révélateurs de cet engrais "100 % naturel qui valorise la laine de brebis " : " Il faut un kilo de laine pour 800 grammes de produit fini. Cela favorise 30 % d’arrosage en moins, avec six mois de bienfaits naturels". Alors que les deux frères et leur mère soufflent la première bougie de Fertilaine, dans leur bureau du 1er étage de la Maison de l’économie, pilotée par Rodez Agglomération (après quelques mois à l’étage supérieur au cœur de l’open space), Vincent Fabry s’autorise un point d’étape. Il met volontiers l’accent sur les diverses récompenses reçues, dont le Septuor au niveau de l’Occitanie dans la catégorie "Jeunes pousses", et surtout sur "la satisfaction des clients".

"Un achat engagé pour un très bon fertilisant"

Si le prix est parfois un frein, ou tout du moins un bémol, il dégaine ses arguments : "C’est un achat engagé pour un très bon fertilisant, qui permet une importante économie d’eau". Pour les particuliers, il existe trois conditionnements, soit 250 grammes, 500 grammes et un kilo, avec des sachets non plus en papier craft mais en plastique, tandis que les jardineries proposent des sacs de quatre ou sept kilos. Depuis le lancement, deux tonnes de laine ont été transformées.

"Nous sommes en avance par rapport à notre tableau de marche", se réjouit Vincent Fabry. "Pour autant, il n’est pas question de se reposer sur nos lauriers ou de rouler des mécaniques". De toute façon, ce n’est pas le genre de la maison ! "La priorité est de s’asseoir commercialement et de ne pas brûler les étapes", insiste l’intéressé. Si le site marchand, fertilaine.com, permet d’écouler 30 % de la production, le reste est acheté dans les magasins avec30 points de vente dans huit départements d’Occitanie : Tarn, Aude, Lot, Lozère, Ariège, Hérault, Haute-Garonne et bien sûr Aveyron, mais également en Gironde et à Bruxelles, en Belgique.

"Le fruit de la tonte, une pépite super intéressante"

Les enseignes RAGT et Biocoop misent sur cette aventure humaine, et les créateurs de cet engrais peuvent compter, aussi, sur des grossistes dans la région de Toulouse. Si "développer une unité de production en Aveyron à l’horizon quatre-cinq ans " est le vœu pieux de Vincent Fabry, il se réjouit de travailler avec deux Esat (établissement et service d’aide par le travail) de la région, un pour le conditionnement et l’autre pour les présentoirs en bois. "Il faut rester cohérent ", conclut-il, non sans rappeler : "Le fruit de la tonte est une pépite super intéressante".