"C'était une demande du public" : le phénomène Pitt Ocha, le spectacle des Ogres de Barback affiche complet pour ses sept représentations en Aveyron

Le spectacle Pitt Ocha, créé par la troupe Les Ogres de Barback, est installé à Luc-la-Primaube depuis jeudi 30 mai 2024, place Saint-Jean. Les sept représentations affichent complet depuis déjà plusieurs semaines.

Depuis maintenant plus d’un an, Les Ogres de Barback proposent leur pièce Pitt Ocha à travers la France. Pour leur 16e étape, ils ont posé leurs bagages et dressé leur chapiteau en Aveyron, à Luc-la-Primaube. Ici aussi, la troupe a su conquérir le cœur des Aveyronnais puisque les dates sont complètes depuis bien longtemps. Comme c’est le cas partout où ils plantent leur chapiteau, systématiquement pris d’assaut depuis le début de la tournée au printemps 2023.

Un spectacle tant attendu

"Il faut savoir que ce spectacle a été vraiment attendu, c’était une demande du public. L’histoire de Pitt Ocha existe depuis 2003 sous forme de quatre disques pour le jeune public. En avril 2023, on a décidé de mettre en scène le voyage de ce petit bonhomme. Il y a des personnes qui viennent voir le spectacle et qui ont grandi avec nos chansons. Maintenant, ils emmènent leurs enfants. C’est intergénérationnel ", explique Mathilde Burguière, membre des Ogres de Barback. Une troupe composée de cinq frères et sœurs et de Manon Andersen, une amie de longue date.

Ce succès fulgurant a été un travail de fond durant 30 ans. Depuis sa création en 1994, les artistes du grand cirque des Ogres de Barback, alors âgés de 15 à 19 ans, ont joué un " peu partout tout le temps", augmentant ainsi le bouche-à-oreille, et donc leur visibilité.

Pitt Ocha c’est l’histoire d’un petit garçon qui vit sous un chapiteau, qui se balade à vélo et qui permet à tous les spectateurs et spectatrices de voyager à travers différentes cultures grâce à une grande variété musicale. Une manière d’éduquer les enfants et les adultes sur l’importance de l’ouverture au monde, si essentielle au vu de la situation actuelle. Durant encore un an et demi, la troupe va se produire dans toute la France avec deux spectacles : le premier de 1 h 40 et le second, en version plus réduite de 50 minutes, pour les scolaires. Il s’agit d’une pièce unique dans laquelle "on ne dompte que les sons et on ne jongle qu’avec les bruits ".