Colère des agriculteurs : "Nous appelons à nous rejoindre pour bloquer la chaîne des Pyrénées", une opération d’envergure conjointe entre la France et l'Espagne prévue lundi 3 juin

Alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 9 juin 2024 pour voter dans le cadre des Européennes, des agriculteurs français et espagnols ont décidé d’organiser une vaste opération de blocage à la frontière entre la France et l’Espagne lundi 3 juin 2024.

Début 2024, les agriculteurs avaient manifesté leur colère en investissant les rues en tracteurs et en organisant des opérations de blocage. Né en Haute-Garonne, à Carbonne, le mouvement s’était rapidement étendu à tout le pays pendant plusieurs semaines. Jusqu’à menacer le Salon de l’agriculture.

Une action conjointe avec l’Espagne le 3 juin

Si, depuis, le mouvement avait cessé, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal qui était venu au chevet de la profession et du ministre de l’Agriculture, n’ont pas suffi à atténuer la contestation. Si bien que ce lundi 3 janvier 2024, l’association les Ultras de l’A64, avec à sa tête Jérôme Bayle, va s’associer aux agriculteurs espagnols pour une nouvelle action d’envergure. Elle est prévue dans les Pyrénées, à la frontière franco-espagnole.

Où sont prévus les points de blocage ?

Comme le rapporte Le Figaro, "les blocages sont prévus au Perthus au niveau de la Jonquera, à Bourg-Madame, à Bossost, Biriatou et aux cols d’Ares, du Pourtalet et du Somport", rapporte Le Figaro citant un communiqué des Ultras 64.

La date n’a pas été choisie par hasard sur le calendrier puisque dimanche 9 juin, se dérouleront les élections européennes. "Cette crise est européenne, c’est pourquoi nous appelons tous les agriculteurs, syndiqués ou non, à nous rejoindre pour bloquer historiquement la chaîne des Pyrénées, le lundi 3 juin à partir de 10 heures", précise le collectif.

"Même s’il y a des particularités de chaque côté de la frontière, on rencontre les mêmes difficultés"

Dans une interview accordée à nos confrères de La Dépêche du Midi, Jérôme Bayle explique : "On a tissé des liens avec des agriculteurs de toute la chaîne des Pyrénées, du Pays Basque à la Catalogne. Ils sont en relation étroite avec nos homologues espagnols. Rapidement, l’idée de s’unir pour peser au niveau européen s’est imposée là où se jouent vraiment les choses. Même s’il y a des particularités de chaque côté de la frontière, on rencontre les mêmes problèmes, notamment en ce qui concerne le coût de l’énergie".

Et Jérôme Bayle d’enfoncer le clou : "Le marché européen doit être plus protecteur. Ici, on se plaint de la concurrence des fruits et des légumes espagnols. Eux, des exportations du Maghreb ! Il est nécessaire d’établir un système permettant aux agriculteurs européens de nourrir le continent tout en vivant décemment".