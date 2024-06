Réquista. De belles rencontres intergénérationnelles

Après une première rencontre, au cours de laquelle les enfants de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) de Réquista et les résidents de la structure Jean-Baptiste-Delfau s’étaient réunis auprès de Cassandra, monitrice équestre, un temps fort durant lequel des poneys avaient investi les lieux pour un moment de partage et de soins animaliers, un nouvel échange intergénérationnel, entre les résidents de J-B-Delfau de Réquista et les enfants de l’ALSH âgés de 6 à 12ans, a eu lieu, ce mercredi 29 mai dans l’enceinte de l’Ehpad.

Une recontre autour du jeu

Lors de cette rencontre, Adrien Sene, intervenant en animation autour de jeux en bois est venu proposer à l’ensemble des participants, à travers de nombreux jeux, un temps de convivialité adapté aux enfants de l’ALSH comme aux résidents de l’ Ehpad, une bonne occasion de se divertir et chacun a pu prendre plaisir à participer et à échanger ensemble. Des rires et des moments de complicité resteront mémorables entre les participants.

La fin de l’activité s’est clôturée, comme à son habitude par un goûter bien mérité.

Les directions des deux structures et les équipes d’animation remercient vivement la conférence des financeurs du département de l’Aveyron et l’ensemble de leurs partenaires financiers, qui leur

permettent de pouvoir vivre ce projet partenarial tout au long de l’année 2024 en apportant du plaisir à l’ensemble des participants.

La prochaine rencontre aura lieu début juillet, également à l’Ephad Jean-Baptiste-Delfau durant une démonstration spectaculaire de fauconnerie.