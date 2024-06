Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Dédicace de Sylvie Jung

La Maison de la presse a accueilli samedi 25 mai, jour de la fête de l’estive Sylvie Jung. Elle enseigne en école maternelle. Elle a toujours aimé raconter des histoires et c’est en observant et en écoutant les plus jeunes, qu’elle a créé et testé depuis des années les aventures de Têtard. Ainsi, elle a mesuré la force de ce petit héros et son incroyable effet miroir. Elle est l’auteure de la Collection Têtard aux éditions Escabelle. Ce jour-là elle est venue présenter à ses petits lecteurs et aussi à leurs parents ou grands-parents, deux nouveaux ouvrages : "Mon petit cochon" et "Têtard veut apprendre à faire l’aligot".