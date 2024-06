Villefranche-de-Rouergue. Dernier ciné italien avec "Miraculo a Milano" de Vittorio de Sica

Pour terminer en beauté la saison autour du cinéma italien de répertoire,

Andréa Pulga propose de (re) voir, jeudi 6 juin à 20 h 30, au cinéma Vox de Villefranche, "Miracolo a Milano", un film de Vittorio De Sica tourné en 1951.Cette "fable néoréaliste" a été couronnée de la Palme d’Or à Cannes et a également reçu le prix du Meilleur Film Étranger

à New-York (prix décerné par les critiques cinématographiques américains).

Tourné presque entièrement "sur place" entre février et juin 1950, le film fait de Milan un décor à ciel ouvert et cela est encore plus vrai pour la Via Valvassori Peroni : c’est ici qu’est installé le célèbre bidonville au centre de l’histoire, symbole de la crise économique d’après-guerre et de la dure vie de nombreuses personnes. La scène finale a inspiré Spielberg pour E.T.

La projection (en version originale sous-titrée) sera précédée d’une courte présentation et suivie d’un débat pour les intéressés. Renseignements : 06 88 32 20 12.