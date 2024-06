Villeneuve. Dimanche, s’est déroulée la messe annuelle à Notre-Dame-des-Grâces

Après la 2e guerre mondiale, sous l’impulsion de l’abbé É. Cance, curé de Villeneuve, et de son vicaire, l’abbé Laumond, la décision fut prise de construire une chapelle neuve, au sud de la Maladrerie, au carrefour de la route de Sainte-Croix et du chemin de Treilles pour abriter la statue monumentale de La Vierge, acquise par la paroisse à la fin du XIXe siècle. Parmi nos aînés, certains se souviennent encore de l’inauguration de NotreDame-des-Grâces, le 25 juin 1950, présidée par l’évêque de Rodez, en présence des élus et d’une grande foule. Les ex-voto témoignent de la reconnaissance envers la Vierge Marie de personnes qui, après une neuvaine en ce lieu, ont été guéries ou ont obtenu "les grâces" demandées.

Vu l’exiguïté de la chapelle, le culte ne peut y être célébré qu’en extérieur, sous le couvert des arbres, donc par beau temps. Depuis 74 ans, le culte marial y est célébré au mois de mai, le mois de Marie. Ce dimanche 26 mai, la messe a clôturé la neuvaine qui s’y était déroulée en soirée. La douceur du temps et la vitalité de la nature – bien arrosée ce printemps ! – ont contribué à donner à cette célébration une atmosphère de paix. Cette paix, si précieuse pour les constructeurs de la chapelle qui avaient traversé la guerre, le père Tourolle l’a demandée à la Vierge en prononçant la prière composée par ses prédécesseurs en l’honneur de Notre-Dame-des-Grâces.

Il n’a pas oublié de lui confier aussi toutes les mamans dont c’était la fête ce dimanche.