Football : terrible désillusion pour Comtal, qui manque l'accession en Régional 1

Longtemps devant au tableau d’affichage samedi 1er juin, à l'occasion de leur play-off d'accession en Régional 1, Guillaume Laneau et ses joueurs ont craqué en fin de partie sur deux penaltys litigieux. Comtal n’accède donc pas au R1 et devra renouveler son bail en R2 la saison prochaine...

De la frustration, des larmes, de la colère, il y avait de quoi l’avoir amer à l’issue de la rencontre décisive pour l’accession en R1 sur un match sec pour les Sébazaco-Lioujacois, samedi 1er juin à Cahors. Il va falloir plusieurs jours à tous les membres (joueurs, dirigeants, supporters) du Causse pour se remettre d’un scénario qui a été terriblement cruel pour eux après quatre-vingt-dix minutes de jeu et plus. Dans une ambiance folle.

Dominer n’est pas gagner

Pourtant, pendant plus d’une heure et quart, la bande à Rigal a cru la tenir cette place pour l’élite régionale en ayant entamé la rencontre de la meilleure des manières. Avec envie, détermination et engagement, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain au cours du premier acte. Et c’est le plus logiquement du monde que les Aveyronnais avaient été récompensés grâce à Virgyl Durand après le quart d’heure de jeu. Ce dernier avait profité d’une erreur de la défense fonsorbaise pour s’en aller défier et battre de près Clot, le portier haut-garonnais. Les supporters pouvaient exulter, le plus dur était fait, pensait-on. D’autant qu’à la demi-heure de jeu, le même Durand avait servi parfaitement son compère Théo Rigal qui trouvait le poteau. Une première opportunité de faire le break venait d’être manquée. Fonsorbes n’avait pas existé pendant ces quarante-cinq premières minutes.

Théo Bastide, à son tour, se procurait une nouvelle balle de break à l’heure de jeu, mais Clot sortait le grand jeu pour s’interposer. On se demandait comment les Fonsorbais allaient pouvoir revenir au score, tant les champions de la poule B n’avaient rien montré.

Finalement, il a fallu un coup du sort pour que les "verts" ne reviennent. Alors qu’il restait dix minutes à disputer, un attaquant haut-garonnais se jetait sur Antonin Mellé, le gardien caussenard, sans obtenir le ballon. À la surprise générale, l’homme en noir désignait le point de penalty. Une opportunité que Justin ne se privait pas de convertir. Les hommes de Laneau, abattus, baissaient de rythme en fin de match, réussissant tout de même à contenir les derniers assauts fonsorbais. Et, alors que l’on se dirigeait tout droit vers la terrible séance de tirs au but, un nouveau coup dur venait sanctionner Comtal avec un deuxième penalty sifflé à la 90e +7… Justin doublait la mise et pouvait célébrer avec les siens l’accession en Régional 1 ! Comtal restant à quai. À ne pas avoir su tuer la partie, Laneau et ses hommes sont, malheureusement, restés à portée d’un (double) coup du sort…