Horreur dans le Tarn-et-Garonne : le jour du mariage de sa fille, le père assène sept coups de couteau au futur marié

Le futur marié a été frappé de sept coups de couteau alors que le cortège se dirigeait vers l’hôtel de ville.

Le jour de fête a viré au cauchemar dans le Tarn-et-Garonne. Samedi 1er juin 2024, vers 11 h 30, familles et amis étaient réunis dans la mairie de Faudoas, petite commune de moins de 300 habitants au sud de Montauban. Mais une rixe a éclaté pendant que le cortège se dirigeait vers l’hôtel de ville.

Comme le révèlent nos confrères de La Dépêche du Midi, le père de la mariée s’en serait pris violemment à son futur gendre, en lui assénant sept coups de couteau. Il a été blessé au dos, à l'épaule et au poumon. De ce qui ressort des premiers éléments de l’enquête, le père était opposé au mariage de sa fille.

Le pronostic vital n’est pas engagé

Le marié a été transporté au centre hospitalier de Montauban, son pronostic vital n’est pas engagé. La violente altercation a également fait deux blessés légers. Ils ont été pris en charge par les pompiers et conduits à l’hôpital de Montauban.

Le maire de la commune et ancien talonneur du SUA et de l'équipe de France, Jean-Louis Dupont, est intervenu pour maîtriser le beau-père, qui était armé de deux couteaux et qui a eu le temps de porter plusieurs coups au marié. "On est passé tout près de la catastrophe, il était prêt à lui trancher la gorge et je pense que je lui ai sauvé la vie", a-t-il confié à La Dépêche du Midi après son audition auprès de la gendarmerie de Beaumont.

Il explique que le père de la mariée, âgée de 25 ans, ne supportait pas l'idée qu'elle épouse un homme qui a quarante ans de plus qu'elle. "Dans la semaine, le père m’avait averti qu’il viendrait semer la perturbation et je m’étais préparé psychologiquement à intervenir".