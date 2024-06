JO Paris 2024 : la livraison à vélo en plein essor olympique

Déjà en pleine expansion depuis la crise du Covid, la filière de la cyclo logistique bénéficie cette année de l’effet JO. En raison des restrictions de circulation autour des sites de compétition, les services de livraison à vélo connaissent un pic de commandes sans précédent.

L’approvisionnement en denrées essentielles est important pour les 10 à 15 millions de visiteurs attendus cet été lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Hôtel, restaurants et lieux de réception devront régulièrement être approvisionnés en produits frais.

Les livraisons à vélo autorisées

La préfecture de police de Paris a précisé que les livraisons à vélo seront autorisées dans les zones restreintes pendant les journées de travail, sans laissez-passer et sans créneaux horaires spécifiques.

La congestion due aux installations olympiques complique déjà la circulation dans des zones telles que la Concorde et le Trocadéro. Les professionnels de la cyclo logistique, tels que la Scop les Cargonautes, sont disponibles pour répondre à la demande accrue, pouvant livrer jusqu’à 40 kg de marchandises à vélo. Le vélo est apprécié pour sa rapidité et son coût réduit par rapport aux camionnettes.

Les entreprises comme VelyVelo ont connu une augmentation des demandes grâce aux JO. Des géants du transport, comme DHL et UPS, renforcent leurs flottes de vélos-cargos. La société Stuart, qui livre pour Monoprix, a anticipé une forte demande, notamment dans les secteurs alimentaires et du prêt-à-porter.

Le passage à la livraison à vélo permet une économie et une rapidité accrue en milieu urbain. La Ville de Paris soutient cette évolution en testant des vélos-cargos pour collecter des déchets et pour les besoins de maintenance de la RATP. La cyclo logistique, représentant plus de 2 400 emplois en France, représente un avenir prometteur, même après les JO.