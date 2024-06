Campagnac. La transhumance célèbre le printemps

Dimanche, la commune a eu droit à une transhumance matinale. En effet Thierry et Rémi Visier ont accompagné leurs 26 vaches vers les herbages plus verdoyants de Frayssinede au nord de Saint-Geniez. Plusieurs spectateurs, dont notre maire Jean-Michel Ladet, s’étaient regroupés place du Triadou pour voir passer le troupeau décoré de fleurs et de drapeaux. Toutes les vaches avaient une cloche dont le son emplissait la rue et tout cela marchait d’un bon pas vers sa destination. De nombreux jeunes avaient décidé d’accompagner le troupeau sur la totalité du trajet de 25 km. Il faut dire qu’ils n’étaient pas de trop pour gérer des vaches parfois un peu turbulentes qui s’égayent dans les jardins et les prés alentour. Les veaux eux avaient eu droit au camion de transport et attendaient leurs mères sur place à Frayssinede. Elles y sont arrivées vers 15 heures après plus de 6 heures de marche. Pour les vaches, Thiery et Rémi préfèrent la marche aux bétaillères car c’est moins compliqué et c’est plus dans la tradition. En effet cela fait plus de 30 ans que la famille Visier fait une transhumance chaque printemps car c’est l’occasion de se retrouver entre amis pour cette fête de la belle saison.