Le Lions club apporte son aide aux grandes causes

Chaque année, fidèle à sa devise, le Lions club Espalion Haut-Rouergue se mobilise pour récolter des fonds pour des causes qui lui sont chères.

Mercredi soir, la présidente Anne Dalançon entourée de Daniel Le Derff, de René Puech et de Patrice Noyé avait convié les associations Adot 12, représentée par Jany Tardio et Passerelle, représentée par Danielle Schmitt, Claudine Bussetti et Michel Solladié pour une remise de chèques.

Eu égard à leurs actions pour le don d’organes pour la première et l’insertion sociale pour la seconde, elles ont chacune reçu un chèque de 600 € fruit de la vente d’huîtres à Bozouls en mars et de la représentation théâtrale avec les comédiens au Chariot en avril salle de la gare. Après la vente de bérets lors de la transhumance au profit des clowns de l’hôpital, les Lions se mobilisent déjà pour la traditionnelle opération de dépistage du diabète sur les marchés d’Espalion et de Saint-Côme-d’Olt courant juillet.