Bozouls. Les cavaliers du Causse, meilleur club au jumping de Sever

Dimanche, jour de fête des mères, le centre équestre de Bozouls s’est déplacé en nombre au CSO (concours de sauts d’obstacles) de La Chabraque, où l’accueil a été des plus chaleureux !

Une très belle journée dans un lieu des plus agréables, au cours de laquelle les cavalières du club se sont illustrées en obtenant des podiums dans toutes les épreuves où le centre équestre était engagé. Et ce, sous les encouragements nourris de leurs supporters, qui ont bien donné de la voix !

En effet, dès les épreuves poney du matin, en prépa 50, Elana Girou fait un sans-faute, et en poney 4 Charlotte Grignac est seconde et Elana Girou 3e.

En prépa 80, Julia Delage est seconde ex æquo.

En club 3, Zélie Arnal a gagné l’épreuve, suivie de Romane Privat 2e, Margaux Barral 3e, Louise Sarda 4e, Charlotte Grignac 5e, Clémence Palous 6e, Sarah Mandoce 8e, Margaux Barral 9e, et Avril Noyer 11e !

En club 2, Émy Girou et Flavie Puech ont fait vibrer toute l’équipe en accomplissant deux parcours magnifiques, qui les ont placées sur les 2e et 3e marches du podium.

En fin de journée, tout le monde est resté pour attendre les derniers résultats.

Le centre équestre a obtenu le prix du meilleur club du concours : un prix qui fait la fierté de toute l’équipe et de la monitrice Alexia Plantier, et de toutes les mamans présentes, et qui témoigne des progrès réalisés durant cette saison et le travail de cohésion du groupe !

L’association des cavaliers du Causse remercie ses monitrices Alexia Plantier et Caroline Girou, toutes les cavalières, et la Chabraque pour son accueil. Prochain rendez-vous, la participation du club à l’Étrier de Lunel.