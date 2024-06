Vézins-de-Lévézou. Les enfants ont passé leur permis piéton

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles Jean-Monteillet de Vezins-de-Lévézou et Jean-Henri Fabre de Saint-Léons ont brillamment passé leur examen du permis piéton. Mis en œuvre depuis plusieurs années par la gendarmerie nationale, la Maïf et la sécurité routière, le permis piétons a pour vocation de sensibiliser chaque élève aux dangers de la rue et de l’inciter à prendre en main sa propre sécurité.

S’appuyant sur un kit pédagogique, les enseignantes ont préparé pendant plusieurs semaines leurs élèves à s’adapter aux situations dangereuses et à se déplacer sans risques. Un gendarme de la brigade de Vezins a fait passer l’examen. Puis la correction a été faite et de nombreuses explications ont été données afin d’approfondir les différents points abordés. Tous les élèves ont validé leur "permis piéton" et chacun a reçu une petite carte l’attestant.

Ce fut également un moment d’échanges privilégié durant lequel les enfants ont pu poser leurs questions sur le métier de gendarme.