Espalion. Les métiers ancestraux ont attiré un public nombreux

En dépit d’indicateurs de fréquentation au rouge vif en raison de la transhumance, de la fête des mères, et d’une météo déplorable depuis le début du mois, ce festival a rencontré son public venu en nombre !

Ce fut en définitive le seul week-end de mai ensoleillé et pas loin de 600 personnes se sont rendues au château de Calmont d’Olt ! Une belle promesse pour l’association Artésens et l’association de sauvegarde du Château, coorganisateurs de cette première édition du festival des métiers ancestraux.

Les raisons d’un succès

La météo certes, mais le succès de l’évènement est aussi le fait d’une équipe solide et enthousiaste. "Dès le début de la réflexion sur ce projet avec les bénévoles de l’association de sauvegarde du Château de Calmont, nous avons rencontré une équipe formidable, avec des jeunes courageux, pragmatiques, professionnels et très solidaires", confie Artésens. Les remerciements d’un public multigénérationnel venu nombreux et heureux de se retrouver dans ce cadre magnifique ont plus que conforté les organisateurs dans le bien-fondé de cet évènement.

L’implication des bénévoles est à souligner et à saluer. Une partie du succès du festival leur revient. Ils étaient nombreux durant tout le week-end, pour certains dès le vendredi soir pour la mise en place et l’étaient encore le dimanche soir pour tout démonter.

Des artisans investis dans la valorisation de leurs métiers

Ils n’ont pas compté leur temps pour présenter leurs savoir-faire et échanger avec le public. Quel plaisir pour les petits et les grands de s’essayer entre autres à la calligraphie ou à la poterie… et découvrir que ce qui paraît simple a priori, fait appel à un long apprentissage et à la maîtrise du geste !

Le troubadour de ces deux jours, Fred de la Beluga, a retracé devant un public conquis, la genèse des instruments médiévaux et a, par sa déambulation musicale, allègrement participé à l’ambiance chaleureuse et joyeuse du week-end.

Taverne, espace repas et décor grandiose !

Gingembrette et vin de sauge ont eu un franc succès. Que dire du Dahl de lentilles de Mathieu, des farçous de Monette, des pâtisseries de Clément et Mayeul, sinon que tout est parti !

Une navette gratuite

Citons cette mamie trop contente de monter au château le samedi matin et qui n’y était jamais retournée depuis son enfance : "On y montait au pas de course avec ma classe et notre prof de sport !" Et ces deux couples en villégiature pour la transhumance, venus à pied de Saint-Côme pour prendre la navette, sans compter quelques Espalionnais qui n’avaient jamais visité le château !

Le soutien de la mairie

L’appui logistique des équipes techniques de la commune est salué par les organisateurs, reconnaissants de la visite du maire Éric Picard à cette première édition 2024.

À refaire assurément !