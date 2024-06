Marcillac-Vallon. L’heure était au "recampament" occitan

Quarante-sept élèves, de la moyenne section au CE2 qui suivent le cursus bilingue de l’école publique Jean-Auzel, se sont rendus à La Primaube pour le traditionnel "recampament", où ils ont retrouvé d’autres élèves des écoles bilingues aveyronnaises.

Ce sont 315 petits occitanophones, répartis en quinze groupes qui ont participé à divers ateliers proposant des jeux autour de la langue occitane le matin. L’après-midi, les plus petits ont assisté à un spectacle de contes intitulé "contes sul bèstiari" animé par Yves Durand, pendant que les plus grands ont dansé, sur les chansons de la Talvera, les danses apprises durant le projet "bolèga la camba".

Et pour terminer la journée, écoute du conte "l’enfant polit" pour les uns, danses pour les autres. Après quelques années d’absence en raison du Covid, c’est la deuxième fois que le "recampament" a pu ainsi rassembler un grand nombre d’élèves des six écoles publiques bilingues occitan-français du nord du département. Dès la moyenne section, ces écoles proposent, aux familles qui le souhaitent, un enseignement réalisé pour moitié en français et l’autre moitié en occitan (mathématiques, découverte du monde, EPS, musique).

"Cet apprentissage précoce d’une langue régionale, en plus de permettre de préserver notre patrimoine linguistique, favorise l’apprentissage des langues étrangères par la suite", rappelle Cédric Augé, enseignant en classe bilingue français-occitan. "D’ailleurs, tous les élèves de CM de l’école Jean-Auzel, bilingues et unilingues, bénéficient aussi d’un enseignement dit Émile, Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère, en suivant les cours d’arts visuels en anglais", précise-t-il.

Tous renseignements complémentaires au 05 65 46 24 13.