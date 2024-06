Ligue des champions : où et quand suivre la finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, ce samedi ?

Les 10 jours de finales de coupes d'Europe de football s'achèvent ce samedi 1er juin, avec le verdict de la Ligue des champions, au stade Wembley de Londres.

L'Atalanta en Ligue Europa, l'Olympiakos en Ligue Europa Conférence... et qui en Ligue des champions ? Le vainqueur de la coupe aux grandes oreilles sera connu ce samedi 1er juin 2024, jour de finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid à Londres.

David contre Goliath

Cette finale a des airs de combat entre David et Goliath, le Borussia Dortmund faisant figure de grand outsider dans ce duel face aux Espagnols. Les partenaires de Mats Hummels, tombeurs du PSG en demi-finale (1-0, 0-1), retrouvent cette dernière marche en Ligue des champions, une première depuis 2013. Et c'était... à Wembley, stade qui accueillera le verdict de cette édition 2023-2024 de la plus prestigieuses des coupes d'Europe. Les Allemands l'ont remportée en 1997.

En face, le Real Madrid fait office de favori. Vainqueur de 14 Ligues des champions, le club madrilène affiche une statistique tout simplement impressionnante. Il a remporté 14 des 17 finales disputées dans la compétition, dont les... huit dernières, le dernier revers pour conquérir le trophée remontant à 1981. Bourreaux de Manchester City en demi, les soldats de Carlo Ancelotti, déjà champions d'Espagne, peuvent rafler une coupe qu'ils avaient enlevée en 2022.

Dernier gros rendez-vous avant l'Euro

Cette finale de Ligue des champions est le dernier grand rendez-vous de football européen avant le coup d'envoi de l'Euro, en Allemagne. Pour rappel, il aura lieu le vendredi 14, avec le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Ecosse.

Où et quand suivre le match ?

La rencontre démarrera dès 21 heures. Elle sera diffusée en clair sur TF1, mais également sur Canal+.