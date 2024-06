Marilyn Monroe : l’identité de son père révélée, l’incroyable découverte de chercheurs de Toulouse qui ont fait parler l’ADN de cheveux de la star d’Hollywood

Au mois d’août 2024, cela fera soixante-deux ans que Marilyn Monroe, véritable icône glamour d’Hollywood, est décédée. Elle est née d’un père inconnu. Mais son géniteur vient d’être identifié par une équipe de chercheurs du CNRS de Toulouse.

Charles Stanley Gifford. Retenez bien ce nom puisqu’il s’agit de celui du père de Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane Mortenson.

François Pomès voulait marquer le coup pour le 60e anniversaire de la mort de la star

C’est une équipe de chercheurs du CNRS de Toulouse, en Occitanie, qui a fait parler l’ADN de mèches de cheveux ayant appartenu à la star d’Hollywood. Tout est parti du producteur de documentaires français François Pomès, passionné par la vie de Marilyn Monroe. Et, qui se met en tête de trouver une idée originale pour marquer le soixantième anniversaire de la mort de l’actrice, morte à l’âge de 36 ans.

Il décide alors de s’intéresser à ses origines. Si l’on connaît la mère de Marilyn, Gladys Pearl Baker, en revanche, on sait que l’actrice a durant toute sa vie était en quête de trouver son véritable père. "J’ai réfléchi et imaginé résoudre l’énigme de son père, l’ultime trou noir de sa biographie", raconte le réalisateur dans les colonnes de Paris Match qui révèle l’incroyable découverte.

Ces trois mèches de cheveux de Marilyn qui vont tout faire basculer

Pour ce faire, à partir de 2018, François Pomès se met en quête d’objets ayant appartenu à la star. C’est finalement sur des mèches de cheveux qu’il va se concentrer. Huit brins de cheveux décolorés sont achetés à John Reznikoff, qui détient "la plus grande collection de cheveux de célébrités historiques (Napoléon, Beethoven, Abraham Lincoln, John Kennedy, etc.).

Certaines des mèches appartiennent à Robert Champion, le coiffeur personnel de la star. D’autres à son embaumeur, Allan Abbott. Si, dans un premier temps, l’exploitation de l’ADN ne donne rien, en revanche, ce sont trois autres mèches de cheveux soigneusement conservées par l’embaumeur des célébrités, qui s’est aussi occupé de la toilette mortuaire de la jeune femme, le 5 août 1962 lorsqu’elle fut découverte morte à son domicile, qui vont permettre de lever le mystère.

Des États-Unis en passant par l’Espagne avant Toulouse

Pomès va se tourner vers d’éminents laboratoires étrangers, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. En vain. C’est alors qu’il décide de tenter sa chance en France auprès du Centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse, un laboratoire du CNRS parmi les meilleurs du monde pour décrypter l’ADN ancien. Il rentre en contact avec son directeur, Ludovic Orlando à qui il remet les trois cheveux récupérés sur la dépouille de Marylin Monroe le jour de sa mort et conservés toutes ses années. Lorsque les cheveux sont expédiés, il n’est pas précisé à qui ils appartiennent. Seule indication : ils proviennent d’une femme du XXe siècle connue en Europe.

Qui était Charles Stanley Gifford ?

Les investigations de Pomès et des scientifiques vont les mener à s’intéresser à l’un des amants de Glady Pearl Baker, la mère de Marilyn, avec qui elle a entretenu une liaison et dont la photo se trouvait à son domicile. Charles Stanley Gifford et Glady Pearl Baker se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Lui était contremaître au sein de la société Consolidated Films, elle était employée comme monteuse.

L’ADN de Marilyn Monroe est confronté à celui de deux descendantes américaines de Charles Stanley Gifford qui ont accepté de livrer des échantillons de salive. Une batterie de tests confirme la concordance de leur patrimoine génétique avec celui de l’actrice. Les trois femmes avaient bien le même patriarche en commun.

L'enquête, intitulée "Marilyn, la dernière vérité", sera diffusée le 11 mai sur myCanal et sur Toute l'histoire.