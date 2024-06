MÉTÉO. Orages : 14 départements en vigilance ce samedi avant un retour des températures estivales, les prévisions

Pluie et orages sont de nouveau au programme ce week-end, notamment en Aveyron, avant qu’un temps estival s’empare du pays dès la semaine prochaine.

14 départements du quart sud-est sont placés en vigilance jaune par Météo France pour des risques d’orages à partir de la mi-journée jusque dans la nuit, samedi 1er juin 2024. Une partie de l’Occitanie et presque toute la région PACA sont concernées : Aveyron, Lozère, Haute-Loire, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Hautes-Alpes, Isère et Savoie.

14 départements en vigilance orages ce samedi. Météo France

Depuis la fin de semaine, la France est sous l’influence d’une "situation de blocage", les perturbations et les températures en dessous des normales de saison posent leurs valises dans le pays quand des records de chaleur tombent dans le sud en Espagne, mais aussi dans le nord en Finlande par exemple. Une goutte froide prend le relais ce week-end, apportant son lot d’averses jusqu’à dimanche.

Un temps sec et chaud la semaine prochaine ?

La vigilance orages va toucher sept départements dans d’après-midi dimanche 2 juin 2024 (Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes et Haute-Corse), entre midi et 18 heures. Les résidus de la perturbation de la semaine avant le retour d’un temps sec la semaine prochaine.

"Les hautes pressions sur l’Atlantique vont déborder de plus en plus sur la France en début de semaine prochaine, assurant un temps plus sec avec des températures en hausse par l’ouest. On devrait retrouver les moyennes de saison lundi, et passer au-dessus mardi. La chaleur va ensuite s’accentuer, avec les 25 °C qui remontent plus au nord mercredi et les 30 °C souvent approchés ou atteints dans le quart sud du pays", anticipe Météo France.