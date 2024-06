Baraqueville. Photos en mai : une immersion unique dans la faune sauvage du Pays ségali

L’édition 2024 de "Photos en mai" est dédiée à l’inventaire de la faune sauvage en Pays ségali. Cette initiative sera parrainée par Théo Bonnefous, un jeune photographe animalier passionné par la nature.

Théo Bonnefous, 21 ans, explore quotidiennement la forêt dès l’aube, immortalisant les moments de vie sauvage avec son appareil photo. Plus qu’un photographe, il se considère avant tout comme un naturaliste. Sa passion l’amène à inventorier, suivre, baguer et étudier la faune et la flore de sa région.

Le vernissage des dernières prises de vues de Théo Bonnefous a eu lieu le 25 mai à 18 h 30 sur le parvis de la mairie de Baraqueville, coïncidant avec la remise des prix aux lauréats du concours "Photos en mai 2024".

Les clichés sont exposés à la médiathèque communale et dans la salle des expositions de la mairie de Baraqueville.

Prix du public et intervention de Théo Bonnefous le 20 juin

Entre le 25 mai et le 20 juin, les visiteurs auront l’opportunité de participer au prix du public en votant pour leurs photographies préférées. La cérémonie de remise du prix du public se tiendra le 20 juin, à 18 h 30, marquant la clôture de l’événement. Lors de cette soirée, un pot de l’amitié sera organisé, suivi d’une intervention de Théo Bonnefous qui présentera ses documentaires animaliers et son dispositif technique original. Cet événement promet d’être une célébration de la nature et de la photographie, offrant aux visiteurs une immersion unique dans la faune sauvage du Pays ségali. La passion de Théo pour la nature, des naissances printanières au brame du cerf en automne, en passant par la rigueur de l’hiver, sera au cœur de cette édition. Son travail, à la fois artistique et scientifique, souligne l’importance de la conservation et de l’étude de la biodiversité locale.