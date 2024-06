Record de température de 52,9 °C en Inde : le capteur était défectueux, le chiffre revu à la baisse

Le service météorologique indien a fait part d’une "erreur de thermomètre", mais il ne fait pas loin de 50 °C en Inde depuis plusieurs jours.

La température record de 52,9 °C annoncée cette semaine à New Delhi a été exagérée de trois degrés, a annoncé samedi 1er juin 2024 le gouvernement indien, qui met en cause un capteur défectueux.

Le service météorologique indien (IMD) a enquêté sur cette température relevée mercredi à la station de Mungeshpur, un quartier densément peuplé de New Delhi, "et a découvert une erreur de thermomètre de 3°", a déclaré Kiren Rijiju, ministre des Sciences de la Terre, partageant sur le réseau X les conclusions d’un rapport provisoire. Il n’a pas précisé quelle était la nouvelle température estimée pour mercredi à cette station de relevés.

Un vrai record à New Delhi

L’IMD a déclaré dans un communiqué que la température de 52,9° "n’est pas correcte en raison du dysfonctionnement du capteur". Alors que l’Inde est confrontée à une intense canicule, le record de température à New Delhi a tout de même été bel et bien battu cette semaine avec 49° et 49,1° enregistrés sur deux stations différentes, dont les capteurs ont été vérifiés selon l’IMD. Le précédent record était de 48,4° en mai 1998, selon le projet de rapport de l’IMD.

Dans l’Etat du Bihar, situé dans le nord-est du pays, 14 personnes sont décédées à cause de la canicule lors de la seule journée de jeudi. Un tribunal indien, la haute cour du Rajasthan, demande au gouvernement de décréter une urgence nationale face à cette vague de chaleur exceptionnelle et celles à venir.