Retrait des troupes israéliennes, libération des otages… Ce que contient la proposition de cessez-le-feu portée par les États-Unis à Gaza

"La guerre à Gaza doit cesser. Nous soutenons la proposition d’accord globale des États-Unis. Tout comme nous travaillons avec nos partenaires de la région sur la paix et la sécurité pour tous. La libération des otages, un cessez-le-feu pérenne pour travailler à la paix et avancer sur la solution à deux États", a écrit le chef de l’État.

Ce que contient la proposition de Joe Biden

Cette feuille de route dévoilée vendredi 31 mai 2024 par le président américain vise à parvenir, par étapes et sous conditions, à un cessez-le-feu permanent presque huit mois après le début de la guerre, déclenchée le 7 octobre par l’attaque sanglante lancée par le Hamas contre Israël. "Il est temps que cette guerre se termine", a lancé vendredi Joe Biden depuis la Maison Blanche, en appelant le Hamas à accepter le plan israélien qui lui a été soumis par l’intermédiaire du Qatar.

"Nous ne pouvons pas laisser passer" cette occasion, a-t-il ajouté. La première phase, a dit Joe Biden, serait un cessez-le-feu avec un retrait des troupes israéliennes des "zones habitées de Gaza" pour une durée de six semaines. L’arrêt des combats, toujours selon lui, serait accompagné de la libération de certains otages israéliens enlevés le 7 octobre en Israël, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Les attaques sur Rafah continuent

"Le Hamas considère positivement ce qui a été inclus aujourd’hui dans le discours du président américain Joe Biden quant à un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de Gaza, la reconstruction et l’échange de prisonniers", a indiqué le mouvement. "Les conditions d’Israël pour stopper la guerre n’ont pas changé", a cependant affirmé samedi le bureau du président israélien Benjamin Netanyahu, en citant "la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et l’assurance que Gaza ne posera plus de menace à Israël".

Le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a de son côté répété vendredi que les "exigences" du mouvement, à commencer par un cessez-le-feu permanent et un retrait total d’Israël de la bande de Gaza, n’étaient "pas négociables".

Les mouvements militaires d’Israël sont de plus en plus contestés par la communauté internationale ces dernières semaines, depuis les bombardements et les opérations terrestres menées sur la ville de Rafah. Cette dernière, où se sont réfugiées des centaines de milliers d’habitants de Gaza qui ont fui le nord de l’enclave, était le seul endroit épargné par les combats jusqu’à il y a peu. Dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 mai, une frappe israélienne sur un camp de réfugiés a fait au moins 45 morts. Un "incident tragique" a réagi Benjamin Netanyahu, après de fermes condamnations de la part de la communauté internationale.