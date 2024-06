Rodez : 250 militants défilent en centre-ville pour les droits des personnes LGBT lors de la marche des fiertés

Ce samedi 1er juin, l’association Alertes organisait la troisième édition de la marche des fiertés de Rodez.

Ce samedi 1er juin, une vague arc-en-ciel a déferlé en centre-ville de Rodez. Pour la troisième année consécutive, toutes les couleurs étaient de sortie dans le cortège mené par l’association Alertes. Voilà trois ans désormais que celle-ci organise à chaque printemps, la marche des fiertés à Rodez.

Un rendez-vous majeur pour l’association, et pour toutes les personnes LGBT + (lesbiennes, gays, bisexuels, trans) en Aveyron. "Notre objectif, c’est d’arriver à créer du lien, présente Blaise Duvernois, cotrésorier du comité. Il n’y a pas vraiment de communauté LGBT en Aveyron et en milieu rural. Alors, avec de tels événements on espère que chacun se sente bien." Avec comme leitmotiv l’idée de vivre librement sa sexualité sur le territoire. "On a envie de vivre au grand jour et que ça se sache ! On ne doit pas à avoir à se cacher", poursuit-il.

Ce, alors que le contexte actuel n’est que peu encourageant, juge l’association. "En 2023, les agressions contre notre communauté ont augmenté de 13 %", livre la présidente d’Alertes Claire Dewarimez, s’appuyant sur les chiffres du ministère de l’Intérieur. Car le rendez-vous se veut aussi bien fédérateur que militant.

"Il faut stopper la discrimination"

Avec un écho particulier quelques jours seulement après l’affaire Mohamed Camara. Le footballeur de l’AS Monaco vient d’écoper de quatre matchs de suspension pour avoir volontairement masqué un logo de lutte contre l’homophobie sur son maillot. "Il faut stopper la discrimination envers les personnes trans et la banalisation des actes LGBT-phobes dans le sport et notamment le football", enchérit Claire Dewarimez. Ce n’est pas tout. Puisqu’à moins de dix jours du scrutin des élections européennes, la question politique s’est également mêlée aux débats. Notamment par la voix d’Anne-Christine Her, adjointe à la culture à la Ville de Rodez. "Il est important de délivrer ce message de progrès face aux conservateurs !", exprime-t-elle. La municipalité soutenant cette manifestation.

Un message partagé par au moins 250 personnes, qui ont formé ce joyeux cortège s’élançant du jardin public, avant de remonter l’avenue Victor-Hugo et de cheminer dans les rues du centre-ville. Une manifestation à la moyenne d’âge très jeune. "Ils sont mobilisés. Et les nouvelles générations sont plus naturelles sur la question des genres. La transidentité est un sujet de plus en plus important, notamment pour les jeunes", assure Blaise Duvernois. Pas de répit pour la cause LGBT aveyronnaise, puisque le samedi 8 juin, les militants ont rendez-vous à Villefranche-de-Rouergue, pour prendre à part la seconde et ultime marche des fiertés du département.