Rodez : dans les coulisses du musée Soulages, une "véritable machine économique" qui fête ses dix ans

Le musée Soulages, à Rodez, fête ce week-end des 1er et 2 juin 2024, les dix ans de sa construction. Un anniversaire qui donne l’occasion d’explorer le musée sous son aspect économique cette fois-ci. Car, si on parle aisément des expositions, de l’œuvre de Pierre Soulages, de l’approche artistique du maître de l’outrenoir, on en oublie presque que cette structure économique, sous forme d’établissement public de coopération culturelle, qui a transformé la ville, vient de voter un budget de 4,1 millions d’euros, emploie plus de 30 personnes tout au long de l’année, et jusqu’à 60 en pleine saison.

Entrer dans un musée traduit parfois l’envie de s’évader. De s’éloigner le temps d’une visite d’un monde rationnel, dans lequel le rêve se confronte à la réalité des chiffres. Quand on déambule dans le musée Soulages, on a bien dans un coin de la tête la valeur inestimable, aujourd’hui, de la plupart des œuvres qui sont exposées. Néanmoins, si depuis 2014, le public qui vient à Rodez peut s’évader devant un outrenoir, il le doit à Pierre Soulages, certes, mais, également à une machine économique qui permet cela.

L’État, la Région, le Département et l’Agglomération, partenaires à parts égales

D’abord musée communautaire, piloté par Rodez agglomération, le musée Soulages est devenu un EPCC en 2019. Un établissement public de coopération culturelle. Une structure juridique jeune, datant du début des années 2000, et adopté par nombre d’établissements, dans la mesure où elle permet de faire supporter la charge à plusieurs partenaires. Car la "charge" n’est pas anodine. Ainsi, il y a quelques jours, le conseil d’administration de l’EPCC du musée Soulages a voté un budget de 4,1 millions d’euros. Validé par les représentants des quatre collectivités : l’agglomération ruthénoise, le Département, la Région et l’État.

Depuis la décision de construire le musée Soulages, c’est tout une machine économique qui s’est mise en marche. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Un budget en hausse de près de près de 600 000 euros pour répondre, entre autres, à l’explosion des charges en matière d’énergie. Pour lesquelles un budget de 440 000 euros a été en effet voté. C’est dire. Mais si le soutien des collectivités est indispensable (pour ne pas dire plus), il ne représente pas non plus la plus grosse part du camembert. Le musée Soulages fonctionne en autofinancement à hauteur de 60 %. Les collectivités, pour l’année 2024, versant à parts égales les 40 % restant, à savoir près de 340 000 euros.

30,5 salariés en équivalent temps plein, dont plus de la moitié sont des agents d’accueil

Un budget nécessaire pour faire fonctionner une structure qui compte 36 salariés titulaires pour 30,5 en équivalent temps plein (EQTP), dont plus de la moitié sont des agents d’accueil et de salles. L’effectif du musée monte même à 60 personnes quand arrive la période estivale, afin de permettre à l’établissement d’être ouvert tous les jours et d’assumer les rotations liées aux prises de congés.

Un budget nécessaire également pour assurer toute la machine administrative inhérente à ces structures culturelles accueillant du public, qui plus est, quand elles abritent des œuvres inestimables, voire inestimées, les donations réalisées aux musées étant inaliénables.

Un budget nécessaire également pour assurer le bon fonctionnement d’une structure architecturale remarquable signée RCR, couronnée d’un prix Pritzker. Un budget nécessaire pour assurer aussi toute la communication qui permet le rayonnement de ce musée, inauguré en 2014 par le président de la République François Hollande.

Le musée Soulages, une "machine" économique Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Le musée Soulages, à la fin de l’année 2024, avec près d’une vingtaine d’expositions temporaires programmées, approchera le million et demi de visiteurs. Quand, en 2017, les élus tablaient sur la possibilité d’atteindre les 500 000 visiteurs en… 2023. Sans doute faut-il voir là les effets de l’EPCC qui, comme souhaité, a, entre autres, boosté l’affluence du musée.

Autofinancement à 60 %

La billetterie, les visites guidées et les audioguides sont les pistons qui alimentent son autofinancement. "On arrive, à peu près, à un peu plus de 130 000 visiteurs par an. Je ne dirai pas que c’est notre rythme de croisière, mais plutôt notre plafond de verre ", analyse Jean-Christophe Bourdoncle, directeur adjoint et secrétaire général adjoint. Il a sur ses épaules toute la partie économico-administrative d’un musée qui, dans sa configuration initiale, a été " dimensionné pour accueillir autour de 60 000 visiteurs par an ". Et de rappeler que la réouverture, après l’épidémie mondiale de Covid-19, a eu comme conséquence directe sur le musée de le laisser fermer quasiment un an (deux fois six mois), de même que le centenaire de Pierre Soulages a offert une vitrine médiatique exceptionnelle.

Bientôt la fin du prêt des œuvres à titre gracieux

La location de l’espace du Café Bras, la mise à disposition d’une partie du musée (hall d’accueil et amphithéâtre) pour des prestations d’ordre privée ainsi que la proposition de visites privées, en dehors des heures d’ouverture du musée, font également partie de la colonne des recettes. Colonne qui pourrait prochainement se garnir de nouveautés et pas des moindres. Par le biais des prêts d’œuvres notamment. "Jusqu’à présent, le musée les prête à titre gracieux. Mais, comme le font d’ailleurs la majeure partie des musées, nous réfléchissons à la mise en place d’une grille tarifaire ", explique Jean-Christophe Bourdoncle. De même, ce dernier a bien conscience de la nécessité pour le musée de recouvrir à des fonds privés, via notamment le mécénat, comme peut le permettre l’EPCC. Ce qui a été fait avec l’horloger de luxe Baume et Mercier, qui a fabriqué des montres "Soulages" en série limitée. Ou la marque Rimowa, appartenant au groupe LVMH qui, pour une nouvelle collection de valise au design "outrenoir", a utilisé le musée comme cadre de promotion.

Réflexion pour une extension

"Je tiens à préciser que ce sont avant tout des histoires de rencontres. Ce sont eux qui sont venus nous voir", glisse Jean-Christophe Bourdoncle. Mais comme dans toute relation humaine, à l’image de celle que Pierre et Colette Soulages aimaient à entretenir, cela demande du temps.

Le musée Soulages, une "machine" économique Centre Presse Aveyron - José A. Torres

L’univers de la culture, malgré toute sa dimension économique, n’étant pas à proprement parler celui de l’entreprise. Si ces dix années ont amené le musée à une certaine renommée, à une certaine maturité, il appartient aujourd’hui à l’EPCC de poursuivre le travail. Sous la houlette de celui qui la préside, en la personne d’Alfred Pacquement. Ami, homme de confiance de Pierre et Colette Soulages, qui a longtemps assuré le rayonnement du musée national d’art moderne. Mais également de Benoît Decron qui incarne la proximité et la territorialité de ce musée. Un rayonnement qui, incontestablement, a modifié la ville ces dix dernières années. A servi l’attractivité du département. A généré une source économique qui peut être enviée par des villes de la taille de celle de Rodez ou des départements ruraux tels que l’Aveyron. "Une réflexion est en cours pour effectuer un audit afin de mieux mesurer cela", indique Jean-Christophe Bourdoncle.

Tout comme une réflexion est engagée pour une extension du musée. Une manière de rêver tout en restant connecté à la réalité des chiffres…