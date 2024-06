Ségur. Semis de printemps à la bibliothèque

A l’invitation du Relais petite enfance du Lévézou et de la bibliothèque de Ségur, 9 enfants accompagnés de leur parents ou grands-parents, ont participé à l’animation "Semis de printemps" proposée par la bibliothèque le 29 mai. La lecture de quelques albums sur le thème des plantations et de la culture a passionné l’auditoire.

La matinée s’est poursuivie par un atelier "Et si on jardinait" et chaque enfant a pu repartir avec son pot de lentilles qui ne demanderont qu’à pousser, pour peu qu’on n’oublie pas de les arroser... Pour finir ce temps d’activités, les enfants ont bénéficié de coloriages proposés par Séverine, animatrice du Relais petite enfance.

Un très bon moment passé ensemble qui a ravi petits et grands.

La bibliothèque de Ségur proposera, d’ici la fin de l’année, d’autres animations à destination des enfants de moins de 4 ans et de leurs parents.