Suicide d’un pompier en 2021 : l’ancien directeur du Sdis mis en examen pour "homicide involontaire" et harcèlement en Isère

Trois ans après le décès d’un pompier en Isère, des perquisitions ont été menées au Sdis et l’ancien patron du service a été mis en examen.

Le 8 février 2021, le sergent-chef de 44 ans Cyrille Minard s’est donné la mort par pendaison en Isère, à son domicile à Pont-de-Chéruy. L’ancien patron du Sdis de l’Isère et l’actuel médecin-chef des pompiers du département ont été mis en examen, a confirmé le parquet de Grenoble vendredi 31 mai 2024 après les révélations de nos confrères du Dauphiné Libéré.

Ils ont été placés en garde à vue mercredi et ont été entendus pour "harcèlement moral" et "homicide involontaire", alors que des perquisitions ont été menées dans les locaux du Service départemental d’incendie et de secours et la caserne du pompier qui s’était suicidé, en début de semaine.

Après avoir été présentés à un juge d’instruction, les deux prévenus ont été laissés libres, vendredi. Ils ne font l’objet d’aucune mesure de contrôle judiciaire.

La justice donne raison au combat des syndicats

Un collectif de syndicats avait dénoncé un "acharnement" de la part de la hiérarchie en 2022 et avait conduit cette affaire en justice. Le tribunal administratif de Grenoble avait estimé la même année qu’il existait un lien entre la maladie du pompier, atteint de dépression, et le service dans lequel il travaillait.

Le pompier de Pont-de-Chéruy était un syndicaliste engagé. Avant son décès, il avait accusé le Sdis 38 d’excès de pouvoir et intenté deux actions contre sa hiérarchie.