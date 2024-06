Saint-Saturnin-de-Lenne. Une randonnée gastronomique très prisée

Quarante-cinq personnes venues de Saint-Saturnin-de-Lenne et des environs ont participé à la randonnée gastronomique organisée par l’association "l’Élan", dimanche. À 8 h 30, café fouace et c’est parti ! Les vingt-cinq plus courageux ont pris la direction de La Roque et du Causse vers le Ginou pour 13 km de randonnée ; les autres, sur 6 km, sont partis à l’assaut des hauteurs du village. Le temps était idéal, les paysages magnifiques ! La marche allait bon train ; un ravitaillement (pour le long parcours) au Mercadiol donnait à chacun la vigueur nécessaire pour continuer. Les deux groupes se retrouvaient sur la route du Bousquet près du "cadre" : cette installation, style land art, récemment placée, qui met en valeur un point de vue remarquable sur la vallée du Lot, l’Aubrac et la Lozère. Là, les randonneurs partageaient l’apéritif. De retour au pré de La Clastre, ils retrouvaient l’animation de la foire annuelle qui se déroulait ce jour-là. Une partie d’entre eux a pris le repas préparé par le comité. Tous les participants sont ravis de cette belle balade ; ils interrogent l’élan : "A quand la prochaine ?"