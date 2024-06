Espalion. Une superbe interprétation de l’Antigone d’Anouilh

Les 24 et 28 mai, le public a pu assister à deux représentations d’Antigone, présentées par le club de théâtre de l’Immaculée Conception (IIC) à la salle de la gare.

En réécrivant l’Antigone de Sophocle, Jean Anouilh a gagné un pari audacieux : montrer au monde l’infinie richesse du théâtre antique tout en y glissant ses propres idées qui résonnent encore aujourd’hui. Forts du travail réalisé sous la conduite d’Olivier Royer, Aurélie Prat et Martine Chauchard, les quatorze élèves de l’atelier théâtre du lycée ont su parfaitement faire goûter aux spectateurs venus nombreux, tant en matinée du mardi qu’en soirée du vendredi, la richesse exceptionnelle du texte.

Antigone, nièce du roi Créon, défie son autorité pour donner une sépulture digne à son frère Polynice. Dans son acte de résistance (la pièce est créée le 6 février 1944), qu’elle juge elle-même déraisonnable, Antigone interroge brutalement sur les vraies valeurs de l’existence sa sœur Ismène et son fiancé Hémon, fils de Créon.

La mort d’Antigone et le suicide de Hémon sont pour Créon une horrible tragédie qui en font un vieillard usé.

Une mise en scène minimaliste et efficace

Dans un décor minimaliste mais décliné en trois couleurs (blanc, noir et rouge), les apprentis acteurs ont magnifiquement fait vivre le texte, travaillé avec sérieux depuis le mois de septembre.

Ils ont mis en valeur les éternelles questions que pose le rapport à l’autorité : doit-on accepter l’injustice pour continuer à profiter d’une situation acquise ? Les sentiments (amour ou liens familiaux) peuvent-ils nous détourner de notre devoir ? Est-il plus noble de mourir pour ses idées que de vivre en les reniant ? Créon peut-il se déjuger par affection ou doit-il tenir bon sous peine de perdre son autorité sur Thèbes ?

Des acteurs investis et talentueux

Antigone, adolescente avide de liberté, pose ces questions laissant à chacun le soin d’y apporter ses propres réponses. Cette amoureuse du monde, passionnée de nature, refuse de transiger et choisit de mourir. Le rôle, long et lourd, partagé entre Sasha et Esther, sera admirablement joué y compris lors de la deuxième séance où il reposera sur les seules épaules de la première. Autour d’elles chaque acteur s’acquitte avec une grande conviction de sa partition.

À quoi s’attendre en 2025 ?

L’année 2024 marquait la vingt-septième production de l’atelier théâtre IIC. Au vu de cette dernière prestation, chacun espère qu’il va perdurer et proposer l’année prochaine… Surprise !